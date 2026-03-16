Enel Rio investe R$ 240 milhões para ampliar rede elétrica no estado

247 - A Enel Distribuição Rio anunciou um investimento de R$ 240 milhões ao longo de 2026 para ampliar e modernizar a infraestrutura elétrica em regiões estratégicas do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa busca fortalecer o fornecimento de energia em áreas com forte atividade turística, industrial e logística, ampliando a capacidade do sistema e aumentando a confiabilidade da rede.

Responsável pelo atendimento de cerca de 3 milhões de clientes em 66 municípios fluminenses, a concessionária prevê que as intervenções beneficiem diretamente mais de 230 mil consumidores nas regiões Sul, Norte e Noroeste do estado.

Na Costa Verde, no Sul do Rio de Janeiro, a companhia vai duplicar o circuito entre as subestações de Mambucaba e Paraty, em um trecho de aproximadamente 38 quilômetros. As duas unidades também passarão por modernização, o que permitirá ampliar em 12 MVA (megavolt-ampéres) a capacidade de atendimento do sistema elétrico local.

Com essa obra, mais de 50 mil clientes nas localidades de Mambucaba, São Roque, Tarituba, Patrimônio e no centro de Paraty devem ser beneficiados. A previsão da empresa é que a energização desse reforço ocorra no primeiro trimestre de 2027.

No Noroeste fluminense, os investimentos incluem a ampliação e modernização da subestação de Santo Antônio de Pádua, além da construção de cerca de 30 quilômetros de novas linhas de transmissão. A expansão do sistema elétrico deverá atender cinco municípios da região: Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Cambuci e São Fidélis.

A expectativa é que aproximadamente 180 mil clientes sejam beneficiados com o reforço na infraestrutura energética local. A entrada em operação dessa estrutura está prevista para dezembro deste ano.

Outra frente de investimento ocorre na região Norte do estado. A concessionária está construindo uma nova linha de transmissão em circuito duplo com cerca de 11 quilômetros de extensão e promovendo a ampliação e modernização da subestação Açu.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o sistema elétrico que atende a área do Porto do Açu, importante polo logístico e industrial do país. Mais de 3.300 consumidores em São João da Barra e no complexo portuário devem ser beneficiados com maior estabilidade no fornecimento de energia e com a ampliação da capacidade do sistema para futuras demandas.