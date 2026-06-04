TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > Negócios

      Equatorial vence disputa pela privatização da Copasa

      Grupo ampliará presença no saneamento ao assumir papel estratégico na Copasa, em operação inspirada no modelo adotado na Sabesp

      Equatorial vence disputa pela privatização da Copasa (Foto: Divulgação)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 - A Equatorial venceu a disputa para se tornar investidora estratégica da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), em um dos processos mais importantes do setor de infraestrutura no país desde a privatização da Sabesp. A escolha reforça o movimento do grupo para diversificar seus negócios e avançar além do mercado de energia elétrica, com entrada mais robusta no setor de saneamento, relata a CNN Brasil.

      A definição ocorreu na quarta-feira (3), após a etapa final de entrega de propostas pela estatal mineira. A Equatorial superou o consórcio formado por Itaúsa, Equipav, fundo soberano de Cingapura (GIC) e uma participação simbólica da Aegea, que também disputava a posição de investidor de referência da companhia.

      O processo foi estruturado pelo governo de Minas Gerais com o objetivo de transferir o controle da Copasa ao setor privado. Atualmente, o Estado detém 50,03% do capital da empresa. Pelo modelo adotado, uma fatia relevante dessa participação será vendida a um investidor estratégico, que passará a ter papel central na gestão da companhia e na execução dos investimentos previstos para ampliar os serviços de água e esgoto.

      A privatização da Copasa foi desenhada em moldes semelhantes aos da operação realizada com a Sabesp, em São Paulo. 

      No mercado financeiro, o avanço da disputa teve reflexo direto nas ações da companhia. Na quarta-feira, último dia para a entrega das propostas, os papéis da Copasa registraram forte alta, superior a 13%, em meio à expectativa dos investidores sobre o resultado do processo.

      A definição ocorreu em meio a questionamentos no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). Na última segunda-feira (1), o órgão estabeleceu a tarde desta quarta-feira como prazo máximo para analisar um pedido de medida cautelar que contestava aspectos da modelagem e da condução da privatização.

      Com a vitória, a Equatorial fortalece sua estratégia de expansão no setor de infraestrutura. O grupo, conhecido principalmente pela atuação em distribuição de energia elétrica, passa a se posicionar de forma mais relevante no saneamento, segmento considerado estratégico diante das metas de universalização dos serviços no país.

      A Copasa é uma das principais companhias estaduais de saneamento do Brasil e atende municípios mineiros com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A entrada de um investidor estratégico privado é apresentada pelo governo de Minas Gerais como etapa central para ampliar a capacidade de investimento da empresa nos próximos anos.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias