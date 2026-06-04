Equatorial vence disputa pela privatização da Copasa

247 - A Equatorial venceu a disputa para se tornar investidora estratégica da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), em um dos processos mais importantes do setor de infraestrutura no país desde a privatização da Sabesp. A escolha reforça o movimento do grupo para diversificar seus negócios e avançar além do mercado de energia elétrica, com entrada mais robusta no setor de saneamento, relata a CNN Brasil.

A definição ocorreu na quarta-feira (3), após a etapa final de entrega de propostas pela estatal mineira. A Equatorial superou o consórcio formado por Itaúsa, Equipav, fundo soberano de Cingapura (GIC) e uma participação simbólica da Aegea, que também disputava a posição de investidor de referência da companhia.

O processo foi estruturado pelo governo de Minas Gerais com o objetivo de transferir o controle da Copasa ao setor privado. Atualmente, o Estado detém 50,03% do capital da empresa. Pelo modelo adotado, uma fatia relevante dessa participação será vendida a um investidor estratégico, que passará a ter papel central na gestão da companhia e na execução dos investimentos previstos para ampliar os serviços de água e esgoto.

A privatização da Copasa foi desenhada em moldes semelhantes aos da operação realizada com a Sabesp, em São Paulo.

No mercado financeiro, o avanço da disputa teve reflexo direto nas ações da companhia. Na quarta-feira, último dia para a entrega das propostas, os papéis da Copasa registraram forte alta, superior a 13%, em meio à expectativa dos investidores sobre o resultado do processo.

A definição ocorreu em meio a questionamentos no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). Na última segunda-feira (1), o órgão estabeleceu a tarde desta quarta-feira como prazo máximo para analisar um pedido de medida cautelar que contestava aspectos da modelagem e da condução da privatização.

Com a vitória, a Equatorial fortalece sua estratégia de expansão no setor de infraestrutura. O grupo, conhecido principalmente pela atuação em distribuição de energia elétrica, passa a se posicionar de forma mais relevante no saneamento, segmento considerado estratégico diante das metas de universalização dos serviços no país.

A Copasa é uma das principais companhias estaduais de saneamento do Brasil e atende municípios mineiros com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A entrada de um investidor estratégico privado é apresentada pelo governo de Minas Gerais como etapa central para ampliar a capacidade de investimento da empresa nos próximos anos.