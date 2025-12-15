Equinox Gold vende minas no Brasil à chinesa CMOC por US$ 1 bilhão

247 - A mineradora canadense Equinox Gold anunciou a venda integral de suas operações de ouro no Brasil para a chinesa CMOC Group em uma transação avaliada em US$ 1,015 bilhão. O acordo prevê a transferência de 100% das minas de Aurizona, no Maranhão, Riacho dos Machados, em Minas Gerais, além de outros ativos que compõem o chamado Complexo Bahia.

Pelos termos da operação, a Equinox Gold receberá US$ 900 milhões em dinheiro no momento do fechamento, que ainda depende da aprovação de órgãos reguladores brasileiros. O valor remanescente, de US$ 115 milhões, será pago após um ano, sujeito a ajustes e contingências vinculadas à produtividade das minas negociadas.

A expectativa da companhia é que a conclusão da transação ocorra no primeiro trimestre de 2026. A venda acontece em um cenário de forte valorização do ouro no mercado internacional, impulsionada pelo aumento das incertezas geopolíticas e econômicas globais, o que tem levado investidores a buscar ativos considerados mais seguros.

A demanda pelo metal precioso vem se intensificando há pelo menos três anos, com destaque para as compras realizadas por bancos centrais, especialmente o da China. Desde 2023, o ouro acumula valorização superior a 60%. Em 2025, o preço da onça-troy superou pela primeira vez a marca de US$ 4 mil, reforçando o interesse global por ativos ligados à mineração.

Com a escalada dos preços, bancos de investimento e escritórios de advocacia especializados relatam um movimento crescente de sondagens por compradores estrangeiros interessados em minas de ouro no Brasil e em outras regiões do mundo. Nesse ambiente, também foi colocada recentemente no mercado a venda de uma mina localizada na Argentina.

A Equinox Gold informou que os recursos obtidos com a alienação das operações brasileiras serão utilizados principalmente para a redução de seu endividamento. A empresa possui uma dívida de US$ 500 milhões referente a um empréstimo, além de outros US$ 300 milhões em obrigações financeiras.

Após a conclusão da venda, a mineradora pretende concentrar suas atividades em operações localizadas no Canadá, na Califórnia, nos Estados Unidos, e na Nicarágua. Na transação, a Equinox foi assessorada pelo banco BMO Capital Markets e pelos escritórios Blake, Cassels & Graydon e Veirano Advogados. A CMOC contou com a assessoria da Canaccord Genuity Corp e dos escritórios McCarthy Tétrault e Mattos Filho.