Fundo negocia compra de ativos do BRB herdados do Banco Master por até R$ 15 bilhões

247 - O governo do Distrito Federal informou nesta sexta-feira (10) que um fundo de investidores apresentou proposta para adquirir parte dos ativos que pertenciam ao Banco Master e atualmente estão sob controle do Banco de Brasília (BRB). A operação pode alcançar até R$ 15 bilhões, sendo R$ 4 bilhões pagos à vista e o restante estruturado por meio de instrumentos financeiros vinculados aos próprios ativos.

De acordo com o comunicado oficial, a proposta será encaminhada ao Banco Central, responsável pela análise técnica e regulatória da operação. O governo afirma que a negociação não envolve uso de recursos públicos nem compromete o caixa do banco, sendo conduzida com foco na preservação dos interesses do Distrito Federal.

“A proposta será formalmente encaminhada ao Banco Central do Brasil, responsável pela análise técnica e regulatória”, diz a nota. O texto também ressalta que “a negociação não envolve aporte de recursos públicos nem compromete o caixa do banco, sendo conduzida com responsabilidade e foco na preservação dos interesses do Distrito Federal”.

A movimentação ocorre em meio às dificuldades enfrentadas pelo BRB após a aquisição, ao longo de 2025, de R$ 12,2 bilhões em créditos considerados inexistentes do Banco Master. Embora o banco tenha substituído essas carteiras por outros ativos, ainda há incertezas relevantes sobre o valor efetivo desses papéis.

Diante desse cenário, a instituição pode precisar provisionar ao menos R$ 8 bilhões para cobrir perdas esperadas, o que pressiona sua estrutura de capital. O Banco Central tem cobrado do governo do Distrito Federal, controlador do BRB, medidas para reforçar o patrimônio da instituição.

A situação se agrava com o atraso na divulgação do balanço financeiro de 2025. O BRB deveria ter apresentado os resultados até segunda-feira (31), mas não cumpriu o prazo, aumentando as dúvidas do mercado sobre o impacto financeiro do episódio envolvendo o Banco Master.