Fundo TRX compra dois shoppings em Belo Horizonte

247 - Na segunda-feira (1º), o fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) anunciou a compra de dois centros de compras em Belo Horizonte, marcando sua entrada direta no segmento de shoppings. A operação envolve 100% do Shopping ViaBrasil Pampulha e 50% do ViaShopping Barreiro, em um negócio que totaliza R$ 257,7 milhões, pago integralmente por meio da entrega de cotas do próprio fundo.

A transação foi detalhada pela gestora TRX e divulgada pela Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, em reportagem assinada por Circe Bonatelli. Segundo a administradora, o movimento se insere na estratégia de diversificação da carteira do TRXF11, hoje voltada a imóveis locados para empresas de varejo, construção, saúde e outros segmentos, com foco em ativos urbanos com potencial de valorização e geração estável de renda.

De acordo com a gestora, os dois shoppings de Belo Horizonte são atualmente administrados por famílias e passarão por um processo de profissionalização da gestão, com a contratação da AD Shopping. Entre os principais inquilinos-âncora dos empreendimentos estão a rede Supermercados BH e a instituição de ensino UNA, ligada ao grupo Ânima Educação, reforçando o fluxo de consumidores e a ocupação dos ativos.

O Shopping ViaBrasil Pampulha foi avaliado em R$ 87,5 milhões. O ativo conta com 17 mil m² de área bruta locável (ABL), 68 lojas e taxa de ocupação de 91%. Para os próximos 12 meses, a projeção de resultado operacional líquido (NOI, na sigla em inglês) é de R$ 7,2 milhões. O contrato inclui cláusula de garantia de receita caso o NOI de 2026 fique abaixo de R$ 6,1 milhões, mecanismo que reduz o risco de queda de desempenho no curto prazo.

Além do portfólio atual, o ViaBrasil Pampulha dispõe de potencial de expansão de 11,9 mil m² de área adicional. Caso o projeto seja implementado, a estimativa é de que o NOI anual possa alcançar R$ 9,5 milhões, elevando a geração de caixa do empreendimento e reforçando o retorno esperado ao fundo.

Já o ViaShopping Barreiro teve metade de sua participação adquirida pelo TRXF11 por R$ 170,2 milhões. O centro de compras possui 59 mil m² de ABL, 160 lojas e taxa de ocupação de 87%. Para os próximos 12 meses, o NOI projetado é de R$ 29 milhões, dos quais 50% serão apropriados pelo fundo, na mesma proporção da participação societária adquirida. Assim como no outro ativo, há cláusula de garantia de receita caso o NOI de 2026 fique abaixo do valor estimado.

O ViaShopping Barreiro também tem projeto de ampliação em estudo, com possibilidade de aumento de 16 mil m² em sua área bruta locável. A gestora TRX vê nessa expansão uma oportunidade adicional de incremento de receitas, alinhada à estratégia de fortalecer a presença do fundo em polos comerciais consolidados de grandes centros urbanos.

Para financiar a aquisição dos dois shoppings, o TRXF11 utilizará os recursos de uma oferta de novas cotas que, segundo a gestora, tende a figurar entre as maiores emissões recentes do segmento de fundos imobiliários. Anunciada em setembro, a operação prevê um montante inicial de R$ 2 bilhões, com possibilidade de elevação para até R$ 3 bilhões, caso haja demanda pelo lote adicional.

Nos últimos dias, o fundo também comunicou novas alocações relevantes, reforçando seu ritmo de crescimento. Entre as transações estão a compra de imóveis do Grupo Mateus e de um complexo logístico, em um pacote de R$ 665 milhões, além da aquisição de imóveis ocupados pelo Atacadão. Esses movimentos, somados à entrada no segmento de shoppings, indicam uma etapa de expansão acelerada e maior diversificação geográfica e setorial da carteira do TRX Real Estate.