JCB anuncia plano para dobrar operação no Brasil até 2030 com investimento robusto

247 - A JCB anunciou, nesta segunda-feira (27), durante a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), um plano para dobrar o tamanho de sua operação no Brasil até 2030, apoiado em investimentos industriais, ampliação da capacidade produtiva e fortalecimento da presença no agronegócio. A estratégia envolve modernização de unidades fabris e lançamento contínuo de novos produtos

O plano de expansão está sustentado por um investimento de R$ 500 milhões anunciado em 2024, dos quais R$ 360 milhões são destinados à modernização da fábrica de Sorocaba (SP). A unidade é considerada estratégica por atender não apenas o mercado brasileiro, mas também outros países da América Latina

Segundo o presidente da JCB América Latina, Adriano Merigli, o crescimento projetado está baseado em inovação e aumento da produção

“Nosso plano de dobrar de tamanho até 2030 está ancorado em uma estratégia de lançamentos constantes e na expansão da nossa capacidade produtiva”, afirmou

Desempenho comercial reforça estratégia de expansão

O desempenho recente da companhia indica avanço consistente no mercado. No primeiro bimestre de 2026, a JCB registrou crescimento de 13,8% no volume total de suas linhas de produtos em comparação com o mesmo período do ano anterior

Um dos destaques foi a linha de manipuladores telescópicos Loadall, que apresentou alta de 69,4% nas vendas no início deste ano. Nesse segmento, a empresa detém cerca de 80% de participação no mercado brasileiro, consolidando posição de liderança

Agronegócio impulsiona crescimento

O agronegócio tem papel relevante na estratégia da companhia, representando entre 15% e 20% dos negócios tanto no Brasil quanto globalmente. O setor tem apresentado forte expansão na demanda por equipamentos, especialmente máquinas pesadas

De acordo com o diretor comercial do agronegócio da JCB para a América Latina, Rafael Cardoso, as vendas de escavadeiras voltadas ao setor agrícola cresceram 200% no primeiro bimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior