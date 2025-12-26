Kepler Weber mantém negociações com grupo GPT nos EUA

247 - A Kepler Weber informou que segue em negociação com a americana Grain & Protein Technologies (GPT) para uma possível combinação de negócios envolvendo a fabricante brasileira de silos. Segundo a companhia, até o momento não há qualquer documento vinculante assinado que formalize a operação, e as conversas permanecem em fase de avaliação interna.

Em comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa relatou que o departamento de Relações com Investidores recebeu uma comunicação de determinados acionistas, direcionada aos membros do Conselho Fiscal, solicitando manifestação do órgão sobre a potencial transação com a GPT. O pedido envolve questionamentos relacionados à condução do processo e aos critérios adotados na análise da proposta.

De acordo com a Kepler Weber, os acionistas levantaram dúvidas sobre a observância dos mecanismos de governança corporativa, as considerações a respeito do preço indicativo da operação e a eventual existência de conflito de interesses ou de tratamento não equitativo entre os acionistas no contexto da negociação.

Em resposta, a companhia esclareceu os limites de atuação de seus órgãos societários no processo em curso. “A administração da companhia e seus órgãos de governança esclarecem que estão incumbidos exclusivamente da análise da transação apresentada pela GPT ao seu Conselho de Administração, ressaltando que não compete aos seus órgãos societários a análise de qualquer transação privada que eventuais acionistas da companhia venham a entabular com a GPT, nesse contexto fático ou em quaisquer outros”, afirmou a empresa no documento enviado ao regulador.

A Kepler Weber também reiterou o compromisso de assegurar tratamento equitativo a todos os acionistas que venham a estar sujeitos à eventual operação, destacando que as análises seguem os princípios de transparência e isonomia previstos nas normas do mercado de capitais.

Na segunda-feira (15), a companhia havia informado que o prazo de exclusividade das negociações com a GPT é válido até 15 de fevereiro. Na ocasião, foram detalhadas, pela primeira vez, a estrutura da operação proposta e as alternativas de pagamento que estão sendo consideradas para os acionistas.

A Grain & Protein Technologies é controlada pela A-AG Topco Limited e pelo fundo de private equity American Industrial Partners (AIP). No Brasil, a empresa atua por meio da marca GSI, reconhecida como a maior fabricante de silos agrícolas dos Estados Unidos. A Kepler Weber, por sua vez, é líder no mercado brasileiro de equipamentos para armazenagem e soluções em pós-colheita de grãos.

Esta é a terceira tentativa da GSI de adquirir a Kepler Weber. Em 2007, durante um período de crise financeira da companhia brasileira, houve uma primeira oferta. Em 2017, já sob o controle da AGCO, a GSI apresentou uma proposta de US$ 185 milhões e chegou a negociar com a Previ e o Banco do Brasil, então detentores de 35% do capital da empresa, mas desistiu posteriormente da operação.