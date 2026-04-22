Latam e Delta firmam acordo de longo prazo para manutenção de aeronaves

247 - A Latam Brasil e a Delta Air Lines anunciaram, nesta quarta-feira (22), a assinatura de um acordo comercial de longo prazo voltado à prestação de serviços de manutenção, reparo e revisão geral de aeronaves. A iniciativa envolve principalmente componentes de modelos Airbus A320 e depende ainda de aprovações regulatórias para entrar plenamente em vigor.

As informações foram divulgadas inicialmente pela Broadcast. Segundo as companhias, o acordo amplia a cooperação técnica já existente entre as duas empresas, que mantêm uma joint venture, e responde à crescente demanda global por serviços especializados de manutenção para aeronaves desse segmento.

Atualmente, a Delta TechOps — divisão de manutenção da empresa norte-americana — já presta suporte à frota do grupo Latam a partir de suas instalações em Atlanta, nos Estados Unidos. Entre os serviços realizados estão revisões de motores para aeronaves Airbus A320neo e Boeing 787. Em contrapartida, a Latam executa a manutenção de componentes da Delta em sua unidade localizada em São Carlos, no interior de São Paulo.

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, destacou o impacto estratégico da parceria para o fortalecimento da operação no país. “Reforça nossa ambição de estabelecer a região como um hub estratégico de manutenção aeronáutica, com expertise em engenharia e inovação”, afirmou o executivo.

A unidade de manutenção da Latam em São Carlos foi inaugurada em 2001 e ocupa uma área de 95 mil metros quadrados. O complexo conta com nove hangares, 22 oficinas especializadas e capacidade para atender até 18 aeronaves simultaneamente. Atualmente, cerca de 2,4 mil profissionais atuam no local.

O novo acordo consolida a integração operacional entre Latam e Delta e amplia o papel do Brasil no mercado global de manutenção aeronáutica, em um momento de expansão da demanda por serviços técnicos especializados no setor.