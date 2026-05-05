Latam lucra US$ 576 milhões no 1º trimestre e amplia capacidade

247 - A Latam Airlines Group encerrou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido de US$ 576 milhões, margem operacional ajustada de 19,8% e aumento de 10,4% na capacidade, em um resultado sustentado pela expansão da demanda, pela diversificação de receitas e pela disciplina financeira da companhia.

Segundo a empresa, o desempenho reflete a solidez de seu modelo de negócios, apoiado em uma rede extensa, no programa de fidelidade, na excelência operacional e em uma proposta de valor voltada à diferenciação do serviço ao cliente.

No período, o grupo transportou 22,9 milhões de passageiros, avanço de 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 2025. O crescimento foi puxado principalmente pelo segmento internacional e pelo mercado doméstico da Latam Airlines Brasil. Com isso, a companhia alcançou fator de ocupação consolidado de 85,3%.

As afiliadas de carga também tiveram desempenho relevante, com mais de 250 mil toneladas transportadas no trimestre. A operação foi impulsionada pela temporada de flores da Colômbia e do Equador para os Estados Unidos.

O EBITDA ajustado chegou a US$ 1,3 bilhão, mesmo diante de um impacto estimado em US$ 40 milhões decorrente da alta dos preços do combustível. A geração de caixa somou US$ 391 milhões, enquanto a liquidez total permaneceu acima de US$ 4,1 bilhões, equivalente a 27% da receita dos últimos doze meses.

“A Latam iniciou 2026 mantendo a tendência observada em 2025 e consolidando seu desempenho financeiro, com crescimento sustentado em receitas, margens e geração de caixa. Essa força, suportada por uma rede diversificada, o avanço do segmento premium e uma estrutura de custos eficiente, proporciona a flexibilidade necessária para gerenciar a volatilidade e a incerteza do combustível para o restante do ano”, afirmou Ricardo Bottas, CFO do Grupo Latam Airlines.

A companhia também revisou suas projeções para 2026 em razão da volatilidade do mercado e da incerteza atual. A nova estimativa considera CASK ajustado de passageiros, excluindo combustível, entre 4,50 e 4,70 centavos de dólar, além de EBITDA ajustado entre US$ 3,8 bilhões e US$ 4,2 bilhões.

A Latam projeta ainda índice de alavancagem líquida ajustado igual ou inferior a 1,8 vez e liquidez mínima de US$ 4,5 bilhões. As premissas atualizadas incluem custo de combustível de US$ 170 por barril no segundo e no terceiro trimestres, e de US$ 150 por barril no quarto trimestre.

Outro fator relevante foi a revisão da taxa de câmbio esperada para o Brasil, de 5,5 para 5,15 reais por dólar. Segundo a empresa, a valorização de moedas locais contribui para elevar o CASK ajustado de passageiros, excluindo combustível.

Para o segundo trimestre de 2026, a companhia prevê despesas adicionais com combustível superiores a US$ 700 milhões, considerando o querosene de aviação a US$ 170 por barril. A Latam afirma que parte do impacto sobre margens e fluxo de caixa deverá ser compensada por medidas de gestão de receita, ajustes de capacidade, controle de custos, iniciativas de liquidez, ações sobre capital de giro e política de hedge.

Mesmo com a pressão dos combustíveis, a Latam estima margem operacional ajustada de um dígito médio a baixo no segundo trimestre. Todos esses fatores foram incorporados à nova projeção anual da companhia.

Além dos resultados financeiros, a Latam destacou avanços em sua estratégia de serviço e posicionamento de mercado. O grupo tornou-se a primeira companhia aérea latino-americana a alcançar a classificação de quatro estrelas no Skytrax World Airline Star Rating.

A empresa também anunciou que sua futura frota de Airbus A321XLR terá uma cabine Premium Business renovada, com assentos totalmente reclináveis e portas individuais, em uma aposta no segmento corporativo e de alto valor agregado.

Na área de sustentabilidade, o Grupo Latam Airlines foi reafirmado pela S&P Global como a quinta companhia aérea mais sustentável do mundo e a primeira do Hemisfério Ocidental pelo segundo ano consecutivo. A companhia também foi incluída no Anuário de Sustentabilidade da S&P Global.

Em abril, a Latam Airlines Brasil e a Delta Air Lines anunciaram um acordo comercial de longo prazo para serviços de manutenção, reparo e revisão em São Carlos, no interior de São Paulo. A parceria terá foco no reparo de componentes da família A320.