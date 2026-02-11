Microsoft inaugura dois data centers de IA em São Paulo

247 - A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (11) a entrada em operação de dois novos data centers de nuvem e inteligência artificial no Brasil. As estruturas estão instaladas no estado de São Paulo e já funcionam comercialmente, com outras unidades ainda em fase de construção.

A informação foi divulgada pela presidente da Microsoft no Brasil, Priscyla Laham, durante o evento Microsoft AI Tour, realizado na capital paulista. Os empreendimentos fazem parte do plano de investimento de R$ 14,7 bilhões em infraestrutura de nuvem e IA no país até 2027, anunciado pela companhia na edição de 2024 do mesmo evento.

No encontro desta quarta-feira (11), Laham afirmou que a empresa enxerga na inteligência artificial um vetor estratégico para o desenvolvimento econômico nacional. Segundo ela, a tecnologia pode tornar o Brasil “mais competitivo, ampliando a produtividade, a inovação e colocando o país em um papel de destaque global”.

A executiva também apresentou números atualizados do programa de capacitação em IA lançado pela companhia no ano passado. Em 2024, a Microsoft havia prometido treinar 5 milhões de pessoas no país até 2027. De acordo com a empresa, desde o início do ConectAI, 6,6 milhões de brasileiros já iniciaram algum curso voltado a habilidades em inteligência artificial, e 2,8 milhões concluíram as formações.

Na avaliação de agentes do mercado financeiro, o Brasil tem potencial para ampliar sua relevância no setor de infraestrutura digital. Em relatório recente, analistas do BTG Pactual apontaram que Brasil e Chile podem se transformar em “um paraíso” para data centers na América Latina, segmento que abriga estruturas de grande porte voltadas ao processamento e armazenamento de dados em larga escala.

O ambiente regulatório também está no radar das empresas. A medida provisória que instituiu o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter), assinada em setembro de 2025, segue em debate na Câmara dos Deputados. O texto prevê alíquota zero de impostos federais sobre produtos adquiridos por companhias que estejam construindo data centers no país, como forma de estimular novos investimentos.