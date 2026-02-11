BNDES financia Centro de Operações Urbanas de Uberlândia com investimento de R$ 88 milhões

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar a implantação do Centro de Operações Urbanas de Uberlândia (MG), com recursos de R$ 88,2 milhões dentro de uma operação total de R$ 98 milhões. O contrato foi assinado nesta quarta-feira (11), em Brasília, pelo diretor de Planejamento e Relações Institucionais do banco, Nelson Barbosa, e pelo prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira (PP). As informações são da Agência BNDES de Notícias.

O projeto tem como objetivo ampliar a capacidade do município de antecipar riscos, responder a eventos climáticos extremos e proteger a população por meio de monitoramento integrado e análise de dados em tempo real. O Centro funcionará 24 horas por dia e reunirá informações sobre clima, hidrologia, mobilidade urbana, defesa civil, segurança pública e serviços de emergência. O projeto conta com cooperação técnica do Centro de Operações Rio, referência em monitoramento urbano na América Latina.

Monitoramento integrado e tecnologia para prevenção de riscos

A estrutura permitirá reduzir o tempo de resposta a ocorrências, orientar ações preventivas e coordenar diferentes órgãos municipais em situações como chuvas intensas, alagamentos, acidentes e emergências urbanas. A iniciativa integra o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) e faz parte da estratégia do BNDES de apoiar cidades inteligentes, seguras e resilientes.

A estrutura inclui cerca de 720 câmeras de videomonitoramento, além de módulos meteorológico e hidrológico para acompanhamento contínuo de chuvas, níveis de água e condições ambientais. O sistema também contará com soluções de inteligência artificial e gêmeos digitais, que permitirão análises preditivas e simulação de cenários de risco.

Modernização da gestão pública e digitalização de serviços

O financiamento também contempla ações voltadas à modernização da gestão pública. Entre elas estão a criação de cadastro territorial digital, digitalização de mais de 14 milhões de documentos, implantação de sala de inteligência tributária, regularização fundiária de até 10 mil imóveis e ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação com foco em cibersegurança.

A expectativa é reduzir em até 50% o tempo de tramitação de processos administrativos, melhorar o atendimento ao cidadão e ampliar a eficiência na arrecadação de tributos como IPTU, ISS e ITBI, contribuindo para o equilíbrio fiscal e aumento da capacidade de investimento do município.

Segurança nas escolas e adaptação climática

O projeto prevê ainda a implantação de sistemas de monitoramento em cerca de 90% das escolas municipais, integrados ao Centro. A medida busca reduzir o tempo de resposta a emergências escolares, diminuir incidentes de segurança e melhorar o ambiente educacional. Com mais de 646 mil habitantes, Uberlândia passa a integrar o grupo de cidades brasileiras que implantam centros urbanos com foco direto em adaptação climática, com recursos do Fundo Clima e apoio do BNDES.