Mineradora australiana St George investe em Araxá para instalar planta de nióbio e terras raras

247 - A mineradora australiana St George Mining adquiriu um terreno de 166 hectares em Araxá (MG) por R$ 14 milhões para instalar uma planta industrial destinada ao processamento de nióbio e terras raras. A área fica a menos de dois quilômetros da concessão mineral já detida pela companhia no município mineiro.

Em comunicado, a empresa destacou que a proximidade do terreno com o projeto mineral é estratégica para viabilizar a operação industrial. O presidente-executivo da St George, John Prineas, afirmou: “Garantir essa área é fundamental para viabilizar a implantação de uma operação de nióbio e terras raras com padrão internacional”.

Além da área principal, a companhia comprou um segundo terreno de 163 hectares por R$ 6 milhões, localizado a aproximadamente 19,5 quilômetros da zona de mineração. Segundo a empresa, o espaço será destinado à compensação ambiental, funcionando como área de conservação vinculada ao projeto.

Na quarta-feira (18), a St George também divulgou novos resultados de sondagem no Projeto Araxá. O destaque foi uma perfuração contínua de 164,45 metros, a mais espessa já registrada no empreendimento, que confirmou teores de até 17,15% de terras raras e 4% de nióbio.

De acordo com a companhia, os dados indicam a continuidade da mineralização em profundidade além do limite atualmente considerado na modelagem geológica. Com isso, a empresa deverá revisar para cima a estimativa de recursos minerais.

A estimativa inicial apontava 41,2 milhões de toneladas com 0,68% de teor de nióbio e 40,6 milhões de toneladas com 4,13% de teor de terras raras. A ampliação da área mineralizada pode contribuir para aumentar a vida útil potencial da futura mina, segundo a empresa.