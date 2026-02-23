Nvidia troca acordo bilionário com OpenAI por aporte de US$ 30 bi

247 - A Nvidia está prestes a concluir um investimento de US$ 30 bilhões na OpenAI, em substituição a um acordo de longo prazo estimado em US$ 100 bilhões firmado entre as duas empresas em 2025, segundo o Valor Econômico.

A fabricante de chips optou por reformular sua estratégia de aporte na startup norte-americana de inteligência artificial, alinhando-se a uma nova e robusta rodada de financiamento destinada a fortalecer a estrutura de capital da OpenAI.

O entendimento anterior previa um compromisso financeiro de US$ 100 bilhões ao longo de vários anos. Com a mudança, o investimento passa a ser concentrado em um aporte único de US$ 30 bilhões, considerado parte central da nova captação de recursos da empresa de IA.

A Nvidia, liderada pelo CEO Jensen Huang, é uma das principais fornecedoras globais de chips voltados para aplicações em inteligência artificial. A OpenAI, por sua vez, figura entre as companhias mais influentes no desenvolvimento de modelos avançados de IA, o que torna a relação estratégica entre as duas empresas um dos eixos centrais do setor de tecnologia.

A reformulação do acordo ocorre em um momento de forte expansão do mercado de inteligência artificial, com investimentos bilionários sendo direcionados ao desenvolvimento de infraestrutura, processamento de dados e aprimoramento de modelos generativos.

Ao substituir o compromisso de US$ 100 bilhões por um investimento direto de US$ 30 bilhões, Nvidia e OpenAI redefinem os termos de sua parceria financeira, mantendo o alinhamento estratégico em um dos segmentos mais dinâmicos e disputados da economia global.