Orizon conclui incorporação da Holding Vital e amplia liderança na América Latina

247 - A Orizon Valorização de Resíduos concluiu na quinta-feira (11) a incorporação da Holding Vital, em uma operação que amplia sua atuação no setor de valorização de resíduos e economia circular na América Latina. A transação havia sido aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na segunda-feira (8) e foi encerrada após o cumprimento das condições previstas no Protocolo e Justificação e no Acordo de Associação.

Com a conclusão da incorporação da Vital, a companhia afirma consolidar-se como a maior plataforma de valorização de resíduos e economia circular da América Latina, com volume destinado de aproximadamente 14,5 milhões de toneladas por ano, geração de créditos de carbono superior a 4 milhões de toneladas e um pipeline relevante de projetos de biometano.

A empresa passa a operar uma plataforma integrada de resíduos, que abrange desde a limpeza urbana e a coleta até a destinação correta, a geração de matéria-prima reciclável, biogás, biometano, energia renovável e créditos de carbono. Segundo a Orizon, a incorporação amplia a capacidade de atuação da companhia em diferentes etapas da cadeia de resíduos.

Com a incorporação da Vital, a Orizon afirma contar com 30 ecoparques distribuídos em 15 estados, tratando mais de 14 milhões de toneladas de resíduos por ano e atendendo cerca de 40 milhões de pessoas. A operação reúne aproximadamente 15 mil profissionais e reforça a escala da companhia no mercado latino-americano.

A operação resultou na homologação de um aumento de capital social de R$ 3,308 bilhões, por meio da emissão de 41.197.230 novas ações ordinárias da Orizon. Também foi aprovada a emissão de 5.646.849 bônus de subscrição, concedidos como vantagem adicional ao subscritor das novas ações no âmbito da incorporação, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações e nas condições estabelecidas no Protocolo e Justificação.

As novas ações da Orizon e os bônus de subscrição foram subscritos pelo Gama Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, único acionista da Holding Vital. Segundo a companhia, os papéis passarão a ser negociados na B3 no primeiro dia útil após a divulgação do fato relevante, respeitando as regras do acordo de acionistas firmado entre os controladores.

Nos 12 meses encerrados em 31 de março, considerando a participação da Vital em seus respectivos ativos, a companhia combinada registrou receita líquida de R$ 2,8 bilhões, EBITDA de R$ 1,1 bilhão e lucro líquido de R$ 439 milhões. Os valores financeiros levam em conta ajustes relacionados à norma contábil ICPC-01, conforme informado pela Orizon.

A empresa afirmou que os termos, as condições e os fundamentos econômico-financeiros da operação, incluindo as informações financeiras pro forma, estão detalhados nos documentos da Assembleia Geral Extraordinária.