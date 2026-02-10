Pedido de vista adia votação do acordo Mercosul-UE no Parlasul

247 - A análise do acordo entre o Mercosul e a União Europeia pela comissão de deputados e senadores brasileiros que integram o Parlamento do Mercosul (Parlasul) foi interrompida nesta terça-feira (10) após a apresentação de um pedido de vista. Com isso, a votação do parecer ficou adiada para a próxima sessão do colegiado, marcada para terça-feira (24), às 10h, já depois do feriado de Carnaval.

O tratado começou a ser examinado na segunda-feira (9), quando o relator da matéria, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), apresentou parecer favorável ao texto. A discussão avançou na sessão seguinte, mas ainda não foi concluída. Durante o andamento dos trabalhos, o deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) solicitou mais tempo para análise, pedido que foi acolhido conforme as regras regimentais da comissão.

Ao justificar a solicitação de vista, Renildo Calheiros afirmou reconhecer a relevância do acordo, mas questionou a velocidade com que o tema vem sendo tratado no âmbito do Parlasul. Segundo o parlamentar, “não entendo a pressa” na condução da análise. Ele também ressaltou que o acordo ainda enfrenta questionamentos no continente europeu. “Na Europa, isso ainda está judicializado”, declarou.

O deputado defendeu que o debate sobre o tratado não se restrinja aos espaços institucionais. “Não devemos retirar de nós mesmo o tempo suficiente para debatermos o assunto, que não deve ficar só aqui, nem só no Congresso Nacional. Deve ser debatido na sociedade brasileira”, afirmou.

Com o adiamento, a comissão só voltará a se reunir dentro de duas semanas, em razão da interrupção do calendário legislativo provocada pelo Carnaval. Até lá, os integrantes do colegiado terão prazo adicional para avaliar os termos do acordo e seus possíveis impactos.