PicPay fixa IPO nos EUA a US$ 19 e levanta US$ 434 milhões em retorno de brasileiras a Nova York

247 – O banco digital PicPay, ligado à família Batista — controladora da JBS — precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos a US$ 19 por papel, no topo da faixa indicativa, e levantou cerca de US$ 434 milhões com a venda de ações Classe A.

As informações foram divulgadas pela Reuters nesta quarta-feira, em reportagem que detalha os números da operação e o contexto de reabertura do mercado norte-americano para emissões de empresas brasileiras após um período de baixa atividade.

Precificação no topo e volume colocado

Segundo o PicPay, foram vendidas aproximadamente 22,9 milhões de ações Classe A na oferta, totalizando cerca de US$ 434 milhões em captação. A empresa também informou que os coordenadores têm um prazo de 30 dias para exercer a opção de compra de 3,4 milhões de ações adicionais (o chamado lote suplementar).

Caso essa opção seja integralmente exercida, o valor total da transação pode subir para aproximadamente US$ 500 milhões, ampliando a liquidez do papel e o volume efetivo do IPO.

A faixa de preços indicada para a operação começava em US$ 16, e a fixação em US$ 19 sinaliza demanda suficiente para sustentar o preço no limite superior do intervalo apresentado aos investidores durante o processo de oferta.

Retorno de brasileiras a Nova York após quatro anos

O IPO do PicPay é descrito como um marco por representar o retorno da listagem de empresas brasileiras em Nova York após um hiato de quatro anos, de acordo com a Reuters. Em períodos de maior volatilidade global, juros elevados e menor apetite ao risco, as janelas para ofertas de ações costumam se estreitar, especialmente para companhias de mercados emergentes.

Nesse cenário, uma precificação no topo da faixa indicativa tende a ser lida pelo mercado como um termômetro de interesse — ainda que o desempenho posterior do papel na bolsa dependa de fatores como resultados trimestrais, projeções de crescimento, ambiente macroeconômico e o humor do investidor com o setor financeiro e de tecnologia.

Para o PicPay, a operação também simboliza uma retomada de estratégia: o banco digital buscou anteriormente uma listagem nos EUA em 2021, mas abandonou o plano diante de adversidades de mercado, conforme relatado.

Avaliação de mercado e informação antecipada pela Reuters

Ainda nesta quarta-feira, a própria Reuters havia publicado, citando uma fonte familiarizada com o assunto, que a precificação deveria ocorrer no topo da faixa indicativa e que a companhia teria uma avaliação de mercado estimada entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões.

A confirmação do preço a US$ 19 reforça a direção antecipada pela agência, indicando que a fase final de bookbuilding — na qual se consolida a demanda de investidores e se define o preço — sustentou o patamar máximo do intervalo divulgado.

A avaliação de mercado é um ponto central para o investidor porque influencia tanto o potencial de valorização quanto o grau de exigência embutido nas projeções. Em ofertas desse tipo, o mercado costuma comparar múltiplos e perspectivas com empresas semelhantes do setor, além de levar em conta riscos regulatórios e competitivos.

Bancos coordenadores e sindicato de distribuição

A operação do PicPay reuniu um grupo amplo de instituições financeiras. Citigroup, Bank of America e RBC Capital Markets atuaram como coordenadores globais da oferta. Também participaram como bookrunners Mizuho, Wolfe e Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP.

A formação desse sindicato é típica de ofertas internacionais de grande porte e cumpre funções que vão da estruturação e distribuição das ações ao relacionamento com investidores institucionais, além de suporte na definição de preço e na eventual estabilização do papel nos primeiros dias de negociação.

A presença de bancos globais ao lado de instituições com forte atuação no Brasil reflete tanto a necessidade de alcance internacional quanto o conhecimento do mercado de origem da companhia, especialmente quando a narrativa do emissor envolve expansão, base de clientes, monetização e eficiência operacional.

O que o IPO sinaliza para o mercado e para o setor

A precificação no topo da faixa e o volume captado recolocam o debate sobre a reabertura do mercado de capitais para empresas brasileiras nos Estados Unidos. Em ciclos anteriores, uma janela favorável para IPOs frequentemente estimulou novas emissões em sequência, enquanto períodos de instabilidade prolongada reduziram drasticamente o fluxo de estreias.

No caso do PicPay, a operação envolve um nome que já era conhecido no ecossistema digital brasileiro e que, segundo a Reuters, carrega a ligação com o grupo da família Batista, controlador da JBS. Esse fator pode atrair olhares tanto por associação de marca quanto por implicações de governança e percepção de risco, temas que investidores costumam escrutinar com rigor em listagens no exterior.

Com o lote suplementar ainda em aberto por 30 dias, o desfecho final da captação pode aumentar, elevando o valor total do IPO para perto de US$ 500 milhões. A partir daí, a atenção do mercado tende a se voltar para o desempenho do papel, a consistência de resultados e a capacidade de executar a estratégia num ambiente competitivo de serviços financeiros digitais.