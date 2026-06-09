Prefeitura do Rio lança mapa digital para impulsionar inovação carioca

247 - A Prefeitura do Rio lançou o Mapa da Inovação Carioca, uma plataforma digital voltada a organizar, identificar e dar visibilidade aos principais ativos de ciência, tecnologia e inovação da capital fluminense. A ferramenta busca conectar centros de pesquisa, universidades, empresas e ambientes de inovação, além de apoiar a atração de investimentos e o planejamento de políticas públicas para o setor.

A iniciativa foi apresentada no Web Summit Rio pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Invest.Rio, agência de promoção e atração de investimentos da Prefeitura do Rio. A plataforma pretende oferecer uma visão integrada do ecossistema carioca, destacando a capacidade tecnológica da cidade e sua rede de instituições voltadas à produção de conhecimento e desenvolvimento econômico.

O Mapa da Inovação Carioca deve reunir informações sobre centros de pesquisa de fronteira, universidades, Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, parques tecnológicos, ambientes de inovação, empresas de base tecnológica, indústrias inovadoras e outras organizações que atuam na cadeia de inovação do município.

Segundo a prefeitura, a ferramenta evidencia a diversidade e a densidade de ativos que posicionam o Rio de Janeiro entre os principais polos de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. A proposta é tornar mais visíveis as oportunidades existentes na cidade e facilitar a articulação entre poder público, setor privado, academia e investidores.

O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gabriel Medina, afirmou que a plataforma representa uma ação concreta para fortalecer conexões dentro do ecossistema carioca.

“Com o Mapa da Inovação Carioca, damos um passo concreto para conectar nossos centros de pesquisa, universidades, empresas e ambientes de inovação, tornando visíveis oportunidades e talentos que impulsionam o desenvolvimento da cidade. Lançar essa plataforma no Web Summit é apresentar ao mundo a força e a diversidade do ecossistema carioca e afirmar nossa ambição de atrair investimentos e parcerias estratégicas”, disse Medina.

O lançamento também contou com uma experiência imersiva no estande da Invest.Rio durante o Web Summit Rio 2026. A apresentação utilizou o próprio mapa para mostrar a cidade sob a ótica da inovação e do futuro, indicando como iniciativas públicas e privadas podem se articular para estimular pesquisa, desenvolvimento tecnológico e transformação econômica.

Para a Invest.Rio, a escolha do Web Summit Rio como palco do lançamento integra uma estratégia de posicionamento internacional da cidade. O evento reúne empresas, investidores, especialistas e lideranças globais do setor de tecnologia, criando um ambiente favorável para apresentar o potencial do ecossistema carioca.

O presidente da Invest.Rio, Sidney Levy, afirmou que a plataforma ajuda investidores a compreenderem melhor onde estão os principais talentos, instituições e oportunidades da cidade.

“Lançar o Mapa da Inovação Carioca no Web Summit Rio não é coincidência, é estratégia. É o momento em que reunimos, no mesmo lugar, os principais atores globais de inovação e tecnologia, e podemos mostrar, com dados e profundidade, o ecossistema que o Rio está construindo. A plataforma dá ao investidor uma visão integrada da cidade: onde estão os talentos, as instituições, as empresas e as oportunidades. Isso encurta o caminho entre o interesse e a decisão de investir”, disse Levy.

Com a nova plataforma, a administração municipal busca ampliar a visibilidade das capacidades tecnológicas do Rio de Janeiro e fortalecer a cidade como ambiente competitivo para investimentos, parcerias estratégicas e projetos de inovação.