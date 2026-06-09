Claro lança serviço de GPU para impulsionar IA em empresas no Brasil

247 - A Claro anunciou nesta terça-feira (9) o lançamento de uma solução de GPU as a Service voltada a empresas que desejam desenvolver, treinar ou utilizar modelos de inteligência artificial sem precisar adquirir infraestrutura própria de alto custo.

A nova oferta permite que companhias contratem apenas a parcela necessária da capacidade de processamento gráfico, tecnologia essencial para operações que exigem grande volume de cálculos simultâneos, como aplicações avançadas de IA.

O anúncio foi feito durante o Web Summit, no Rio de Janeiro, por Roberta Godoi, CEO da Claro Empresas PME. Segundo ela, a iniciativa representa a continuidade da estratégia iniciada pela companhia no ano passado, quando a Claro anunciou investimentos de R$ 1 bilhão na plataforma Claro Cloud.

“O que contamos hoje é a continuidade de uma história que nós já viemos contando desde o ano passado, lançando o GPU as a Service”, afirmou a executiva, em coletiva de imprensa no evento.

A GPU, sigla para Unidade de Processamento Gráfico, é um chip capaz de executar uma grande quantidade de cálculos ao mesmo tempo. Por isso, tornou-se uma peça central no avanço de modelos de inteligência artificial, que demandam alto poder computacional para treinamento, operação e expansão.

Roberta Godoi afirmou que a Claro pretende se posicionar como uma das principais parceiras das empresas brasileiras em soluções de nuvem. Segundo a executiva, a companhia vê o ambiente cloud como base para aplicações, dados e novas soluções corporativas.

“Na edição do ano passado, contamos que estávamos investindo R$ 1 bilhão na plataforma Claro Cloud, justamente porque enxergamos um novo negócio superimportante — aplicações, dados, tudo que está relacionado com as empresas rodará em Cloud (nuvem). Desde então, estamos trabalhando para ser a principal parceira de soluções de cloud do País”, disse.

A oferta será apoiada em uma parceria com a Nvidia, descrita por Godoi como globalmente inédita. A executiva afirmou que o acordo permitirá atender desde pequenas e médias empresas até grandes corporações interessadas em acelerar a adoção de inteligência artificial.

“A parceria vai nos permitir fornecer aos clientes — de pequenas a grandes empresas — GPU as a Service, e com isso democratizamos e aceleramos a adoção de inteligência artificial por qualquer um dos nossos clientes”, declarou.

De acordo com a CEO da Claro Empresas PME, muitas empresas brasileiras já estão testando ferramentas e modelos de IA, mas enfrentam dificuldades para ampliar o uso dessas tecnologias em escala. A proposta da nova solução é oferecer capacidade computacional conforme a necessidade de cada cliente, reduzindo barreiras de entrada e permitindo expansão gradual.

“Trabalhamos nessa dor da escala, respeitando o momento das empresas e permitindo que elas possam ir para esse mundo de forma segura, no seu tempo e no seu jeito”, afirmou Roberta Godoi.

Com o lançamento, a Claro amplia sua atuação no mercado corporativo de nuvem e busca disputar espaço em um segmento impulsionado pela demanda crescente por infraestrutura capaz de sustentar projetos de inteligência artificial no Brasil.