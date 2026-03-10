PRIO registra produção recorde em 2025 com expansão no campo Peregrino

247 - A PRIO (PRIO3), maior produtora independente de petróleo e gás do Brasil, alcançou níveis históricos de produção e vendas em 2025, impulsionada pela expansão de suas operações após ampliar sua participação no campo de Peregrino, na Bacia de Campos. O desempenho consolidou o avanço da companhia em escala operacional e reforçou sua estratégia de crescimento por meio da aquisição de ativos produtores.

De acordo com informações divulgadas pelo site Brazil Stock Guide, a empresa com sede no Rio de Janeiro registrou produção média de 106,4 mil barris por dia ao longo de 2025, enquanto as vendas totais de petróleo atingiram 37,8 milhões de barris, ambos recordes para a companhia. Mesmo diante de uma queda de 15% no preço médio do Brent, a receita total alcançou aproximadamente US$ 2,5 bilhões, crescimento de 3% em relação a 2024.

Campo de Peregrino impulsiona produção

O desempenho operacional foi fortemente influenciado pela ampliação da presença da PRIO no campo de Peregrino. Em novembro de 2025, a companhia concluiu a aquisição de mais 40% de participação no ativo, assumindo também sua operação. A transação acrescentou cerca de 40 mil barris por dia à produção da empresa.

Após a retomada das operações em outubro, quando o campo voltou a operar depois de uma paralisação temporária da unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) determinada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), Peregrino tornou-se um dos principais ativos do portfólio da companhia.

Somente no quarto trimestre, o campo produziu 56,4 mil barris por dia atribuíveis à PRIO, volume significativamente superior ao trimestre anterior, refletindo a consolidação da participação da empresa.

Desempenho de outros campos

Além de Peregrino, outros ativos contribuíram para o crescimento da produção da companhia no último trimestre de 2025:

Albacora Leste: produção média de 25,2 mil barris por dia

Frade: média de 31,6 mil barris por dia

Cluster Polvo e Tubarão Martelo: cerca de 14,8 mil barris por dia

Paralelamente, a empresa avançou no desenvolvimento do campo de Wahoo, onde as atividades de perfuração e instalação submarina continuaram durante o período. A companhia informou que já obteve a licença operacional final e prepara o início da produção, inicialmente com dois poços.

Crescimento operacional no quarto trimestre

No quarto trimestre de 2025, a PRIO registrou receita de US$ 642 milhões, cerca de 20% superior ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento da produção e do volume de vendas.

No período, a produção avançou 46%, enquanto as vendas cresceram 49% na comparação anual, refletindo a integração dos novos ativos e a expansão das operações.

Impactos contábeis pressionam resultado líquido

Apesar do forte desempenho operacional, a companhia reportou prejuízo líquido de US$ 185 milhões no quarto trimestre. O resultado negativo foi atribuído principalmente ao aumento das despesas de depreciação e amortização após a aquisição de Peregrino, além de efeitos cambiais relacionados à valorização do real frente ao dólar.

No acumulado de 2025, o EBITDA ajustado da empresa alcançou cerca de US$ 1,4 bilhão, enquanto o lucro líquido ajustado foi de aproximadamente US$ 405 milhões.

Reforço financeiro e estratégia de expansão

Durante o ano, a PRIO também reforçou sua estrutura financeira ao emitir US$ 700 milhões em títulos seniores com vencimento em cinco anos, com taxa de juros de 6,75%. Parte dos recursos foi utilizada para recomprar uma parcela de títulos com vencimento previsto para 2026.

A companhia afirmou que sua estratégia continua focada na aquisição de ativos em produção e na melhoria da eficiência operacional, com o objetivo de ampliar a escala produtiva mantendo custos reduzidos.

Com a entrada em operação do campo de Wahoo e novas otimizações previstas em Peregrino ao longo de 2026, a empresa projeta