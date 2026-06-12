Raízen amplia apoio de credores a plano de reestruturação extrajudicial

247 - A Raízen informou nesta sexta-feira (12) que o apoio de credores ao seu plano de reestruturação extrajudicial subiu para 80,15% dos créditos reestruturados, ante 75,45% registrados anteriormente, em um movimento que fortalece a tentativa da companhia de reorganizar sua estrutura financeira.

As informações são do Brazil Stock Guide. Segundo comunicado ao mercado citado pela publicação, o plano abrange R$ 64,7 bilhões em créditos financeiros e quirografários sujeitos ao processo de reestruturação, sem considerar dívidas entre empresas do próprio grupo.

O avanço na adesão dos credores é considerado relevante porque a Raízen já havia superado o patamar mínimo de apoio necessário para dar continuidade ao plano. Com o novo percentual, a companhia reduz riscos de execução e amplia a sinalização de aceitação do acordo por parte dos credores financeiros.

A reestruturação busca enfrentar pressões de liquidez no curto e no médio prazo, em meio ao esforço da empresa para recompor seu balanço. A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, vem sendo pressionada por um ciclo de investimentos elevados, custos financeiros altos e dificuldades operacionais em sua divisão de açúcar e etanol, fatores que afetaram o fluxo de caixa.

A companhia afirmou que a proposta tem como objetivo construir uma estrutura de capital mais sustentável no longo prazo. Pelos termos já informados anteriormente, o plano prevê a conversão de parte da dívida em participação acionária, além da substituição ou refinanciamento do restante do passivo por meio de novos instrumentos financeiros.

O pacote também inclui um aporte de capital liderado pela Shell. Um veículo ligado a Rubens Ometto, controlador da Cosan, também poderá participar com capital adicional.

A reestruturação da Raízen está entre as maiores já conduzidas por uma companhia brasileira por meio de processo extrajudicial. Caso avance conforme previsto, a operação deve alterar de forma significativa a estrutura de capital da empresa, sua base acionária e sua flexibilidade financeira.

Em comunicado, a Raízen afirmou que o novo nível de apoio dos credores “ratifica a ampla adesão” ao plano como solução abrangente para a reestruturação da dívida financeira do grupo.

A companhia também informou que manterá acionistas e o mercado atualizados sobre eventuais desdobramentos relevantes relacionados ao processo.