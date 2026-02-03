S&P rebaixa nota da Oi após suspensão de juros

247 - A agência de classificação de risco S&P Global Ratings rebaixou o rating de crédito corporativo da Oi de selective default (SD) para default (D) após a operadora deixar de pagar juros de títulos de sua dívida. A decisão reflete o não cumprimento de obrigações financeiras que venceram durante o período de suspensão judicial dos pagamentos.

De acordo com a avaliação da agência, a Oi não realizou o pagamento dos juros de notas senior secured com vencimento em sexta-feira (30) de janeiro de 2026. A inadimplência está relacionada a uma decisão judicial que estendeu a suspensão do pagamento das obrigações da companhia por um prazo adicional de 90 dias, a contar de terça-feira (20) de janeiro de 2026.

A empresa atravessa atualmente sua segunda recuperação judicial, processo que vem restringindo a capacidade de cumprir compromissos financeiros. No comunicado que acompanhou o rebaixamento, a S&P indicou que os efeitos da suspensão tendem a se espalhar por praticamente toda a estrutura de dívidas da operadora.

“Dada a suspensão judicial dos pagamentos, em nossa visão, a Oi deverá deixar de realizar os pagamentos de todas ou quase todas as suas obrigações à medida que estas vencerem durante o período de suspensão”, afirmou a agência.

O rebaixamento para o nível mais baixo da escala de crédito sinaliza, na leitura da S&P, que a companhia já se encontra em situação de inadimplência ampla, diante da impossibilidade de honrar compromissos financeiros enquanto estiver em vigor a decisão judicial que impede os pagamentos.