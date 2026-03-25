São Carlos vende portfólio de escritórios por R$ 735 milhões

247 - A São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (B3: SCAR3) anunciou, nesta quarta-feira (25), a venda de um portfólio composto por quatro ativos de escritórios, totalizando 76,8 mil metros quadrados de área bruta locável, pelo valor de R$ 735 milhões.

De acordo com fato relevante divulgado pela própria companhia ao mercado, a transação envolve imóveis localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro e integra a estratégia da empresa de reposicionamento de portfólio e ampliação de atuação no segmento de fundos imobiliários.

O pagamento será dividido entre 70% em dinheiro, a ser quitado à vista no momento da assinatura da escritura, e 30% em cotas de um fundo de investimento imobiliário (FII) que ainda será constituído. O valor negociado representa um desconto de 18,5% em relação ao valor patrimonial líquido (NAV) dos ativos, com cap rate anualizado de 8,1%.

O comprador será um novo FII, atualmente em processo de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com gestão discricionária e sem relação com a São Carlos. Após a conclusão da operação, a companhia passará a atuar como consultora imobiliária do fundo, aproveitando sua experiência na gestão de ativos.

O portfólio inclui participação parcial na EZ Towers – Torre A, na região da Chucri Zaidan, em São Paulo, além dos blocos B e D do Centro Administrativo Santo Amaro, também na capital paulista. No Rio de Janeiro, os ativos envolvidos são o edifício Pasteur 154, em Botafogo, e o City Tower, localizado no Centro.

Com a conclusão da venda, a São Carlos ampliará sua presença no mercado de FIIs, passando a atuar como consultora de três fundos que, juntos, deverão somar cerca de R$ 2 bilhões em patrimônio.

Após a operação, o portfólio consolidado da companhia será composto por 34 imóveis, com área bruta locável própria de 143 mil metros quadrados e valor de mercado estimado em R$ 924 milhões, além de aproximadamente R$ 590 milhões em cotas de fundos imobiliários.

A São Carlos é administrada pelo trio 3G — Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.