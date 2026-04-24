Suzano eleva preços da celulose em US$ 50 nas Américas e Europa

247 - A Suzano anunciou um novo aumento de preços da celulose de US$ 50 por tonelada nas Américas e na Europa, com vigência a partir de maio, em um movimento que acompanha a valorização global da commodity e pressões recentes na oferta. Na Europa, o reajuste levará o preço para US$ 1.430 por tonelada, segundo informações confirmadas pela companhia.

O novo aumento reforça uma sequência de reajustes promovidos pela empresa desde o fim de 2025. Em março, a Suzano já havia anunciado uma elevação da mesma magnitude para Europa e Américas, além de um acréscimo de US$ 20 por tonelada para clientes na China e em outros países asiáticos.

A companhia tem conseguido implementar os aumentos ao longo dos últimos meses, consolidando uma tendência de alta no setor. O cenário internacional tem contribuído para esse movimento, com fatores que limitam a oferta global da commodity.

No primeiro trimestre de 2026, problemas relacionados a licenças na produção de madeira na Indonésia, somados ao adiamento da entrada em operação de uma nova fábrica de celulose na região, ajudaram a sustentar os preços em níveis mais elevados.

A combinação entre restrições produtivas e demanda consistente tem favorecido o avanço das cotações da celulose, permitindo à Suzano manter sua estratégia de reajustes sucessivos nos principais mercados.