TIM amplia capacidade do 5G com antenas inteligentes da Huawei

247 - A TIM anunciou nesta terça-feira (3) uma parceria estratégica com a Huawei para modernizar sua rede de quinta geração (5G) no Brasil, com a implementação de antenas equipadas com inteligência artificial. A iniciativa tem como objetivo reforçar a capacidade da infraestrutura diante de picos de tráfego de dados, especialmente em situações com grande concentração de usuários conectados simultaneamente.

As chamadas “antenas inteligentes” serão capazes de processar grandes volumes de dados em tempo real, emitindo alertas preventivos antes que eventuais falhas afetem o serviço.

O sistema utiliza inteligência artificial para monitorar continuamente o comportamento da rede e ajustar, de forma dinâmica, os chamados “padrões de feixes”, que direcionam o sinal das antenas para áreas com maior demanda. Esse redirecionamento ocorre minuto a minuto, acompanhando as variações no tráfego.

Na prática, a tecnologia proporciona ganho de aproximadamente 30% no desempenho de downlink — indicador que mede a taxa de dados recebida pelo usuário — em períodos de maior sobrecarga. Além disso, a eficiência operacional pode ser ampliada em até dez vezes, conforme os dados apresentados.

O projeto contempla oito regiões metropolitanas e abrange cerca de 30% da base de sites 5G da TIM. Essas áreas concentram 27% de todo o tráfego da rede da operadora, o que indica o foco da companhia em pontos estratégicos com alta demanda por conectividade.

Com a adoção das novas antenas, a empresa busca reduzir riscos de instabilidade e evitar travamentos de sinal em ambientes como grandes eventos, onde há grande volume de dispositivos conectados simultaneamente.