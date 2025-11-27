Totvs fecha acordo para comprar a Suri
Aquisição de R$ 28 milhões reforça foco da RD Station em IA e comércio conversacional
247 - A Totvs anunciou na quinta-feira (27) a assinatura de um contrato para adquirir a Suri por R$ 28 milhões. Segundo a fonte original, o negócio integra a estratégia da companhia de ampliar soluções especializadas por setor e acelerar a expansão da RD Station, sua unidade voltada a ferramentas digitais de marketing, vendas e relacionamento.
Ainda conforme a fonte original, o fechamento da operação depende de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento de condições usuais para transações desse porte.
Em comunicado, o presidente da Totvs, Dennis Herszkowicz, afirmou que a empresa avança na oferta de tecnologias de comércio conversacional, com impacto direto na jornada de vendas e atendimento, sobretudo no varejo. “Com esta aquisição, fortaleceremos nossa atuação no conversational commerce e poderemos acelerar a aplicação de IA na jornada de vendas e atendimento, especialmente para clientes do varejo”, afirmou. Ele destacou ainda que “a complementaridade das soluções da Suri permitirá uma integração ágil ao ecossistema das unidades de negócios Totvs Gestão e RD Station, com produtos já maduros e integrados nativamente aos ERPs, o que poderá inclusive acelerar o go-to-market via os canais de distribuição da Totvs”.
A Suri desenvolve plataformas que automatizam e personalizam interações em WhatsApp, Facebook, Instagram e Webchat por meio de uma interface unificada. Sua oferta inclui o Suri Shop, solução baseada em Inteligência Artificial que possibilita o ciclo completo de vendas dentro do WhatsApp — da consulta ao catálogo ao pagamento e à entrega.
Herszkowicz reiterou que o foco da companhia é ampliar ganhos operacionais para seus clientes com o uso estratégico de dados e automação. “Seguimos dedicados a impulsionar a evolução dos nossos clientes por meio de tecnologias que gerem impacto real. Unimos inovação, dados e automação para fortalecer operações, elevar a experiência do consumidor final e ajudar as empresas a conquistarem vantagem competitiva em um mercado cada vez mais dinâmico”, disse.