Vale amplia frota autônoma em Carajás com novo acordo

247 - A Vale firmou um novo acordo com a Caterpillar e a Sotreq para ampliar significativamente o uso de caminhões fora de estrada autônomos no Sistema Norte, em Carajás, no Pará. A iniciativa reforça a estratégia da mineradora de modernizar suas operações e avançar na digitalização das atividades de mineração.

A operação do Sistema Norte conta atualmente com 14 caminhões autônomos capazes de transportar até 320 toneladas. O novo compromisso prevê uma expansão gradual nos próximos cinco anos, abrangendo as unidades de Serra Norte e Serra Sul.

O acordo estabelece que a frota total chegará a aproximadamente 90 caminhões autônomos até 2028 — sendo 60 destinados à Serra Norte e outros 30 à Serra Sul. A operação utilizará a tecnologia Cat® MineStar Command para transporte, incluindo também veículos de 400 toneladas.

De acordo com comunicado da empresa, a tecnologia deve elevar a eficiência operacional, fortalecer padrões de segurança e contribuir para metas de sustentabilidade. A mineradora afirma que os caminhões autônomos reduzem a exposição de trabalhadores a riscos e criam ambientes mais seguros e inclusivos, ao mesmo tempo em que ampliam a produtividade.

Os resultados registrados em outras operações mostram ganhos de até 15% no rendimento operacional e redução de até 7,5% no consumo de combustível, o que impacta diretamente na diminuição das emissões de carbono. Desde 2019, quando a tecnologia foi implantada no Sistema Norte, mais de 260 profissionais foram capacitados para atuar em novas funções digitais, em linha com práticas internacionais do setor.

O vice-presidente de Operações da Vale, Carlos Medeiros, destacou a importância do projeto para o futuro da companhia. “A utilização de tecnologias de transporte autônomo nas nossas operações no Corredor Norte é uma estratégia fundamental para fortalecermos a cultura de excelência operacional, e prepararmos nossas equipes para liderarem os desafios de uma mineração cada vez mais eficiente, competitiva e sustentável”, afirmou.

O programa de veículos autônomos da Vale começou em 2018, com a introdução dos primeiros caminhões da Caterpillar na mina de Brucutu, em Minas Gerais. Atualmente, mais de 70 equipamentos autônomos — entre caminhões, perfuratrizes e máquinas de pátio — já operam nas unidades brasileiras da mineradora.