ViaQuatro assume investimento de R$ 676,8 milhões na Linha 4

247 - A ViaQuatro, concessionária responsável pela Linha 4 do Metrô de São Paulo, formalizou a assunção de investimentos de R$ 676,8 milhões para viabilizar a implantação do sistema de sinalização e a contratação da certificação de segurança necessárias à extensão da linha até Taboão da Serra.

O Termo Aditivo 11 ao Contrato de Concessão foi celebrado entre a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. e o Estado de São Paulo, com interveniência da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e anuência da Companhia Paulista de Parcerias (CPP).

O novo aditivo formaliza a responsabilidade da concessionária pelos investimentos ligados à implantação do sistema de sinalização e à contratação da certificação de segurança da futura extensão da Linha 4 até o município de Taboão da Serra. A medida segue as condições previstas no Termo Aditivo 10.

O valor total dos investimentos foi estimado em R$ 676.761.955,36, com data-base de fevereiro de 2026. O reequilíbrio econômico-financeiro em favor da concessionária será realizado por meio de aporte de recursos.

A formalização do Termo Aditivo 11 ocorre no âmbito da concessão da Linha 4 do Metrô de São Paulo e envolve diretamente a Concessionária da Linha 4, o governo paulista, a Artesp e a CPP. O documento foi assinado no contexto das obrigações relacionadas à expansão do serviço metroviário até Taboão da Serra.

A empresa afirmou que a assinatura do aditivo reforça a parceria com o Estado de São Paulo e o compromisso da companhia e da Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. com o desenvolvimento de infraestrutura para mobilidade urbana no país.