Whirlpool fecha fábrica na Argentina e transfere produção para SP

247 - A Whirlpool S.A., controladora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, anunciou na segunda-feira (20) o fechamento de sua fábrica em Pilar, na Argentina, com a transferência integral da produção para a unidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. A mudança faz parte de uma estratégia de reorganização industrial voltada ao aumento da eficiência e à consolidação das operações na região.

As informações foram divulgadas pelo portal G1. Segundo comunicado da companhia, a decisão busca “melhorar a eficiência operacional e otimizar recursos, consolidando a posição da Whirlpool como líder no setor ao integrar excelência fabril e inovação centrada no consumidor para impulsionar o crescimento sustentável”.

De acordo com a empresa, a fábrica de Rio Claro passará a concentrar a produção de máquinas de lavar dos tipos top-loading (abertura superior) e front-loading (abertura frontal). Com isso, a unidade será transformada em um centro estratégico de exportação para a América Latina, com foco em produtos premium de lavanderia.

A Whirlpool informou ainda que o movimento não altera sua atuação no mercado argentino. Em nota, a companhia destacou que “esta decisão não altera o compromisso da empresa em continuar o fornecimento e o atendimento ao cliente na Argentina”. O país seguirá sendo abastecido por produtos fabricados em outras unidades globais e distribuídos pela operação local, a Whirlpool AR.

A planta de Rio Claro deverá assumir papel central na estratégia industrial da empresa na região. Segundo a companhia, a unidade será a mais avançada da América Latina, com uso intensivo de inteligência artificial e robótica para lidar com processos produtivos mais complexos.

Apesar da transferência da produção, a Whirlpool não informou se haverá ampliação da unidade paulista nem a criação de novos postos de trabalho no Brasil.