Manipulador da Wikipédia criou página de propaganda política para Ciro Gomes

Apoie o 247

ICL

247 – O ativista digital Rodrigo Padula, que ataca a mídia independente e cria conteúdos comerciais na Wikipédia, como o verbete propagandístico do avatar Lu do Magalu , ferindo os princípios da plataforma, também atua de forma claramente política na enciclopédia digital. Prova disso é o verbete "Projeto Nacional: O dever da esperança" , sobre um livro lançado por Ciro Gomes. Entrevistado pelo 247 na manhã deste sábado, ele afirmou ter feito o verbete "de graça" por ser um admirador do Magazine Luiza e "da família Trajano". O Magazine Luiza tem valor de marcado superior a R$ 44 bilhóes e Luiza Trajano tem fortuna de US$ 56 bilhões.

Criado, escrito e editado por Padula em tom claramente apologético , o verbete é uma peça de propaganda política em favor de um candidato – o que também fere os princípios da plataforma Wikipédia. Confira, abaixo, o que escreve o militante cirista:

"Projeto Nacional: O dever da esperança é um livro do advogado, professor universitário e político brasileiro Ciro Gomes, atualmente filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), publicado em 2020 pela Editora LeYa. A obra foi prefaciada pelo professor e filósofo Mangabeira Unger e convida o leitor a debater o futuro do país, abordando a crise política e econômica que o Brasil vive desde 2013, percorrendo os principais acontecimentos históricos do último século, e comentando alguns pontos considerados fundamentais para um Projeto Nacional de Desenvolvimento de longo prazo. O livro foi indicado ao Prêmio Jabuti 2021 na categoria "Ciências sociais". Em dezembro de 2019, Ciro mencionou em uma entrevista à Deutsche Welle ter terminado de preparar o seu quarto livro, e que o mesmo já estaria na editora. Segundo ele, o tema do livro é a 'construção de uma proposta concreta, audaciosa e algo irrealista, com propostas de caminhos para realizar'. Ele lançou seu livro Projeto Nacional: O Dever da Esperança oficialmente no mês de junho de 2020, de forma online devido à pandemia de COVID-19, atingindo o #1 de vendas na loja brasileira da Amazon, ainda na pré-venda. Na obra, Ciro aponta como saídas para o Brasil o equilíbrio fiscal, uma nova ordem tributária e mais investimentos públicos em áreas fundamentais como Saúde, Educação e Segurança, tendo como base os bons exemplos de gestão em outros países. Segundo Ciro, desenvolver um plano com metodologia, tarefas e objetivos bem definidos pode fazer com que o Brasil alcance em três décadas níveis sociais e de desenvolvimento semelhantes ao de países como a Espanha. O livro é o primeiro colocado na categoria Políticas Públicas, Política e Ciências Sociais da loja."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado pelo 247, Padula confirmou a autoria do verbete. "Sim, inclusive recomendo a leitura, é um ótimo livro. Ver um candidato que tem projeto de país e sabe votar no papel é outra coisa. O Brasil seria um país melhor se todos os candidatos a presidência tivessem a capacidade de escrever mais livros como este", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, Padula participou de um movimento para classificar como "não confiáveis" veículos supostamente enviesados à direita e à esquerda, como a Revista Oeste e o Brasil 247, numa decisão questionada pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Fenaj .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem somos

Classificado como "não confiável" por Padula e alguns perfis anônimos na plataforma, o Brasil 247 é um dos principais veículos de comunicação do Brasil, com uma equipe de editores, colunistas e comentaristas formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do País, como Leonardo Attuch , Gisele Federicce, Mauro Lopes, Aquiles Lins, Tereza Cruvinel , Paulo Moreira Leite , Alex Solnik, Rodrigo Vianna , Joaquim de Carvalho, Helena Chagas , José Reinaldo Carvalho, Hildegard Angel , Cynara Menezes , Marcelo Auler, Gustavo Conde, Regina Zappa e Mário Vitor Santos, entre vários outros nomes que ocuparam posições de destaque em diversas redações. A equipe do site também reúne alguns dos principais e premiados cartunistas brasileiros, como Renato Aroeira , Miguel Paiva , Carlos Latuff e Nando Motta . Em 2021, Tereza Cruvinel venceu o Prêmio Comunique-se , como melhor colunista de opinião do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O site mantém também um conselho editorial formado por alguns dos maiores intelectuais do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello , professor emérito da PUC-SP, Luiz Carlos Bresser Pereira , professor emérito da FGV-SP e recentemente escolhido como o maior economista brasileiro num ranking internacional, Celso Amorim , embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Marco Aurélio de Carvalho , coordenador do grupo Prerrogativas, Carol Proner , jurista da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Aloizio Mercadante , presidente da Fundação Perseu Abramo, a filósofa Marcia Tiburi , os sociólogos Jessé Souza e Vilma Reis , o engenheiro Felipe Coutinho, da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, além dos jornalistas Florestan Fernandes Júnior , Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Ferréz, Gisele Federicce e Leonardo Attuch.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE