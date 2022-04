Manipulador da Wikipédia melhorou imagem do bilionário Fred Trajano e de seu site Poder 360, concorrente da mídia independente

Apoie o 247

ICL

247 – O ativista digital Rodrigo Padula, que manipula a Wikipédia em favor de interesses comerciais , como do Magalu , e políticos , como de Ciro Gomes , corrompendo os princípios da plataforma, também atuou em favor de um bilionário, o empresário Frederico Trajano, que é sócio de um site de notícias, o Poder 360, concorrente de veículos que Padula classificou como "não confiáveis".

A página de Frederico Trajano na Wikipédia , em tom claramente apologético, conta com nada menos que nove edições feitas por Padula , todas em tom positivo. Ouvido pelo 247, Padula disse que fez as edições supostamente gratuitas por ser "fã" da família Trajano. "Sim, de graça, tenho grande admiração pela família Trajano e pela forma que gerem a Magazine Luiza", disse ele. "Grande referência para todos os gestores brasileiros", acrescentou.

Em 19 de abril de 2021, o bilionário Frederico Trajano anunciou a aquisição de uma participação acionária no site Poder 360 , que concorre com veículos de comunicação que Padula classificou como "não confiáveis", entre os quais o 247. Curiosamente, no dia 28 de maio de 2021, Padula fez uma alteração favorável na página do próprio Poder 360 na Wikipédia – página, por sinal, também em tom institucional e propagandístico. Em fevereiro de 2022, o Poder 360 publicou um ataque de Ciro Gomes ao 247 , que acabou incluído na página do Brasil 247 na Wikipédia .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procuradas pelo 247, as assessorias do Magazine Luiza e de Frederico Trajano não se posicionaram até o fechamento desta reportagem. Padula, por sua vez, não quis responder se vê ou não conflito de interesses no fato de editar favoravelmente a página de um site que concorre com outros que ele classifica como "não confiáveis", numa decisão questionada pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Fenaj .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem somos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificado como "não confiável" por Padula e alguns perfis anônimos na plataforma, o Brasil 247 é um dos principais veículos de comunicação do Brasil, com uma equipe de editores, colunistas e comentaristas formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do País, como Leonardo Attuch , Gisele Federicce, Mauro Lopes, Aquiles Lins, Tereza Cruvinel , Paulo Moreira Leite , Alex Solnik, Rodrigo Vianna , Joaquim de Carvalho, Helena Chagas , José Reinaldo Carvalho, Hildegard Angel , Cynara Menezes , Marcelo Auler, Gustavo Conde, Regina Zappa e Mário Vitor Santos, entre vários outros nomes que ocuparam posições de destaque em diversas redações. A equipe do site também reúne alguns dos principais e premiados cartunistas brasileiros, como Renato Aroeira , Miguel Paiva , Carlos Latuff e Nando Motta . Em 2021, Tereza Cruvinel venceu o Prêmio Comunique-se , como melhor colunista de opinião do Brasil.

O site mantém também um conselho editorial formado por alguns dos maiores intelectuais do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello , professor emérito da PUC-SP, Luiz Carlos Bresser Pereira , professor emérito da FGV-SP e recentemente escolhido como o maior economista brasileiro num ranking internacional, Celso Amorim , embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Marco Aurélio de Carvalho , coordenador do grupo Prerrogativas, Carol Proner , jurista da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Aloizio Mercadante , presidente da Fundação Perseu Abramo, a filósofa Marcia Tiburi , os sociólogos Jessé Souza e Vilma Reis , o engenheiro Felipe Coutinho, da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, além dos jornalistas Florestan Fernandes Júnior , Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Ferréz, Gisele Federicce e Leonardo Attuch.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE