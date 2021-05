"Até a próxima", diz Lula, ao deixar Brasília

247 - O ex-presidente Lula encerrou há pouco seu tour político por Brasília, onde se reuniu com diversas lideranças políticas nesta semana.

Em seu Twitter, Lula disse: "Voltando de Brasília. Até a próxima".

Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/CSrYhPFBDN May 7, 2021

Ontem (6), o petista se encontrou com o ex-presidente José Sarney. Na quarta (5), Lula se reuniu com o deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, que anunciou sua mudança do DEM para o PSD. Ele também visitou o senador Fabiano Contarato (Rede-ES), e o convidou a se filiar ao PT.

Na segunda-feira (3), o petista se encontrou com outros representantes do partido e com o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) para debater o futuro do Rio de Janeiro e "urgência do auxílio de R$ 600".

