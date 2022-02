Bolsonaro telefona para Putin e diz que Brasil será “neutro” na guerra com a Ucrânia

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou em entrevista coletiva à imprensa que telefonou para o presidente russo, Vladimir Putin, neste domingo (27) e disse a ele que o Brasil vai ficar “neutro” em relação à guerra contra a Ucrânia.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva à imprensa dentro do Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral de São Paulo, onde ele passa o feriado de Carnaval , relatou o G1.

Questionado se continuaria com discurso de neutralidade mesmo após o avanço das tropas russas por cidades da Ucrânia, Bolsonaro respondeu que “grande parte da população da Ucrânia fala russo”.

“São países praticamente irmãos. Um massacre de civis há muito tempo não se ouve falar. Não é tática de nenhum mundo fazer isso”, respondeu.

“Somos solidários à Rússia”

Bolsonaro viajou para a Rússia na semana passada, pouco antes do início da guerra, que teve início na quinta-feira (24). Na ocasião, teve um almoço e conversa com Putin por mais de duas horas, quando conversaram sobre questões comerciais.

Em sua fala a Putin no Palácio do Kremlin, sede do governo russo, Bolsonaro afirmou que o Brasil é “solidário” à Rússia , sem fazer menção pública à tensão das últimas semanas. A declaração provocou reação negativa no governo dos Estados Unidos.

