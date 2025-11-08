Cabe agora a Alexandre de Moraes decidir quando Bolsonaro será preso

247 - Por unanimidade, os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, na sexta-feira (7), manter a condenação ex-presidente Jair Bolsonaro e mais seis condenados na ação penal da trama golpista.

Com placar unânime de 4 votos a 0, o colegiado rejeitou os chamados embargos de declaração, recursos que foram protocolados pelas defesas dos condenados para evitar a execução das penas em regime fechado. Os votos foram proferidos pelo relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Luiz Fux não votou. No mês passado, o ministro mudou para a Segunda Turma da Corte após votar pela absolvição de Bolsonaro.

A partir de agora, caberá a Alexandre de Moraes decidir quando Bolsonaro e os demais condenados do núcleo central da trama golpista serão presos. A medida deverá ocorrer após o ministro declarar o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, o fim do processo e da possibilidade de recorrer. Não há prazo para a decisão. (Com informações da Agência Brasil).