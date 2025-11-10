Caiado ameaça deixar o União Brasil por candidatura presidencial

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reafirmou seu plano de disputar a Presidência da República nas eleições de 2026 e admitiu que pode deixar o União Brasil caso o partido não apoie sua candidatura. A declaração foi dada durante um jantar da Confederação Israelita Brasileira (Conib), realizado no último sábado (8), em São Paulo. Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Caiado deixou claro que pretende seguir com seu projeto político, mesmo que precise mudar de legenda. “Eu tenho um projeto de ser candidato a presidente. As pessoas sabem disso. Claro que se isso me for negado, eu procurarei outras alternativas”, afirmou o governador.

Negociações internas e prazo imposto pelo partido

Caiado disse acreditar que o União Brasil ainda apoia sua candidatura e relatou ter se reunido recentemente com o presidente do partido, Antonio Rueda, e o secretário-geral da legenda, ACM Neto. “Estamos caminhando bem”, disse o governador.

Entretanto, a legenda estabeleceu o prazo, até o início de 2026, para que Caiado alcance ao menos 10% das intenções de voto nas pesquisas nacionais. Caso contrário, o partido pode optar por apoiar outro nome, possivelmente o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em uma coligação ampla.

Outras siglas sondam o governador

Diante dessa incerteza, Ronaldo Caiado já foi sondado por outras legendas interessadas em recebê-lo. De acordo com a reportagem, entre as opções estão o Solidariedade e o Podemos, que demonstraram interesse em abrigar o projeto presidencial do governador goiano.