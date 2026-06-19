Camilo Santana é o mais cotado para ser líder do governo Lula após eventual saída de Wagner

247 - O senador Camilo Santana é o favorito para assumir a liderança do governo no Senado, disse o jornal O Globo nesta sexta-feira (19). A mudança poderia ocorrer já na próxima semana, após um encontro presencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Jaques Wagner (PT-BA), atual líder e o mais recente alvo da Operação Compliance Zero.

Jaques Wagner está sob pressão após se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. Na quinta-feira (18), a PF deflagrou a nona fase da investigação e apreendeu US$ 49 mil e ao menos 13 relógios em um endereço vinculado ao senador.

De acordo com O Globo, Camilo Santana, do PT do Ceará, é considerado no entorno do presidente Lula o "único dentre os outros senadores com capacidade para assumir a tarefa de conduzir a articulação política na Casa".

Integrantes do PT já teriam tratado da possibilidade com Wagner, que, segundo os relatos, recebeu a hipótese de forma positiva, mas qualquer decisão dependerá de uma conversa direta com Lula, segundo o jornal.

De acordo com a PF, Wagner e familiares teriam sido beneficiados pela compra de um apartamento de R$ 2,45 milhões em Salvador, por transferências de cerca de R$ 3,5 milhões para uma empresa da família e por vantagens como uso de aeronave e pagamento de ingressos para shows no exterior. O empresário Augusto Lima é apontado como operador do esquema e também foi alvo da operação. Wagner negou ter recebido vantagens indevidas do esquema do Banco Master.