'Debate' de Ciro Gomes com Duvivier repercute mal no PDT: "se rebaixou e virou piada"

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes do PDT não gostaram do bate-boca protagonizado por Ciro Gomes (PDT), pré-candidato do partido à Presidência da República, com o humorista Gregório Duvivier durante um debate “contraproducente" na última sexta-feira (20), que "não acrescenta em nada na campanha”.

Segundo os correligionários, se Ciro não mudar, vai continuar caindo em armadilhas e pode perder de vez a candidatura.

>>> Duvivier agradece apoio após 'debate' com Ciro: "quem não viu não perdeu nada"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Acho que o Ciro se rebaixou. Nada acrescentou e virou piada. Se cair nessas armadilhas, não sei para onde vai sua candidatura”, disse um deputado ao Blog do Noblat , sob reserva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reportagem do jornal O Globo mostra que Ciro Gomes tem aumentado seu próprio isolamento no PDT por conta de seus repetidos ataques ao ex-presidente Lula (PT). Além disso, o presidenciável tem adotado uma posição de linha auxiliar do bolsonarismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o jornalista Breno Altman, o debate de Gomes com Duvivier foi um 'tiro de bazuca no pé'.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE