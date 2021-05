Em Brasília, Lula se encontra com José Sarney

Após se encontrar com parlamentares do PT, com o senador Fabiano Contarato e com o deputado Rodrigo Maia, Lula foi ao encontro do ex-presidente Sarney edit

247 - O ex-presidente Lula visitou nesta quinta-feira (6) o ex-presidente José Sarney, em Brasília. O petista publicou foto do encontro no Twitter. Ele está na capital federal fazendo uma série de encontros com diversas lideranças políticas.

Visita ao ex-presidente da República, José Sarney.



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/4mJFxR4Ppw — Lula (@LulaOficial) May 6, 2021

Na quarta-feira (5), Lula se encontrou com o deputado federal e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, que está de mudança do DEM para o PSD.

Ele também visitou o senador Fabiano Contarato (Rede-ES), e o convidou a se filiar ao PT.

Na segunda-feira (3), o petista se encontrou com outros representantes do partido e com o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) para debater o futuro do Rio de Janeiro e "urgência do auxílio de R$ 600".

