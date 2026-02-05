Lula confirma encontro com Vorcaro no Planalto e diz que não haveria perseguição

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (5), em entrevista ao UOL, que afirmou ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, durante uma reunião entre ambos em Brasília-DF, ocorrida no Palácio do Planalto em 2024, que as investigações envolvendo a instituição financeira seriam estritamente técnicas.

De acordo com Lula, ele relatou a Vorcaro que não haveria perseguição política contra o Master. "Ele [Vorcaro] me contou da perseguição que estava sofrendo. O que eu disse a ele? Não haverá posição política pró ou contra o Master. O que haverá será uma investigação técnica", disse Lula.

Na entrevista, Lula prometeu ir a fundo na apuração do escândalo envolvendo o Master, investigado por supostas fraudes contra o sistema financeiro nacional.

O presidente também disse que quem estiver envolvido no caso Master pagará o preço para que episódios como este não voltem a acontecer no Brasil.