TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Poder

      Lula confirma encontro com Vorcaro no Planalto e diz que não haveria perseguição

      Presidente prometeu ir a fundo na apuração "técnica" do escândalo envolvendo o Master

      Luiz Inácio Lula da Silva e Daniel Vorcaro (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil | Divulgação/Banco Master)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (5), em entrevista ao UOL, que afirmou ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, durante uma reunião entre ambos em Brasília-DF, ocorrida no Palácio do Planalto em 2024, que as investigações envolvendo a instituição financeira seriam estritamente técnicas.

      De acordo com Lula, ele relatou a Vorcaro que não haveria perseguição política contra o Master. "Ele [Vorcaro] me contou da perseguição que estava sofrendo. O que eu disse a ele? Não haverá posição política pró ou contra o Master. O que haverá será uma investigação técnica", disse Lula.

      Na entrevista, Lula prometeu ir a fundo na apuração do escândalo envolvendo o Master, investigado por supostas fraudes contra o sistema financeiro nacional.

      O presidente também disse que quem estiver envolvido no caso Master pagará o preço para que episódios como este não voltem a acontecer no Brasil.

      Artigos Relacionados

      Tags