Lula formaliza convite a indicado do União Brasil para assumir o Ministério do Turismo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou, nesta quinta-feira (18), o convite para que Gustavo Feliciano assuma o Ministério do Turismo. A decisão integra uma movimentação política do governo federal voltada à recomposição de alianças no Congresso Nacional, em um momento de atenção redobrada à relação entre o Executivo e a Câmara dos Deputados.

A indicação, segundo O Globo, foi formalizada após uma reunião realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), um dos principais articuladores da indicação.

Reunião no Planalto sela convite ao novo ministro

O encontro teve duração aproximada de 30 minutos e contou também com a participação do deputado Gustavo Damião (União-PB), pai do indicado e vice-líder do governo na Câmara, além do líder do União Brasil, Pedro Lucas (MA), e do deputado Juscelino Filho (MA), ex-ministro da pasta.

Após a reunião, Lula e os convidados seguiram juntos para a área térrea do Palácio do Planalto, onde participaram da inauguração de uma maquete sobre a transposição do Rio São Francisco. Gustavo Feliciano aceitou o convite e deve assumir oficialmente o cargo na próxima semana, com expectativa de posse na terça-feira.

Gesto político mira relação com a Câmara

O atual ministro do Turismo, Celso Sabino, não esteve presente na reunião. Apesar disso, o presidente gravou um vídeo em agradecimento pelo período em que ele esteve à frente da pasta, sinalizando uma transição articulada internamente.

A escolha de Feliciano é vista no Planalto como um gesto direto a Hugo Motta e à Câmara dos Deputados, em um contexto de desconfiança do Executivo quanto à condução da Casa. A nomeação busca reduzir tensões políticas e abrir canais de diálogo mais estáveis com a liderança parlamentar.

Apoio do União Brasil após indicação

A mudança no comando do Ministério do Turismo também representa uma oportunidade para o governo se aproximar de uma ala do União Brasil. A expectativa do Planalto é garantir o apoio de cerca de 25 dos 59 deputados da legenda a um eventual projeto de reeleição presidencial em 2026.

Antes da confirmação do convite, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reuniu-se com o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, como parte do processo de alinhamento político.

Impactos da mudança no xadrez eleitoral de 2026

Nos bastidores, aliados de Hugo Motta vinham manifestando insatisfação com a ausência de espaço do parlamentar no primeiro escalão do governo federal, sobretudo em comparação com seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Gustavo Feliciano já atuou na gestão do governo da Paraíba. Hugo Motta é aliado do governador João Azevêdo e articula, com apoio do governo federal, a viabilização da candidatura de seu pai, Nabor Wanderley (Republicanos-PB), a uma vaga no Senado nas eleições de 2026.