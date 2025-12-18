Lula busca reaproximação com Motta e Alcolumbre

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou uma ofensiva política para reaproximar o Palácio do Planalto da cúpula do Congresso Nacional. Na manhã desta terça-feira (16), Lula telefonou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em um gesto voltado à retomada do diálogo institucional entre os Poderes. As informações foram divulgadas pela coluna do jornalista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

De acordo com auxiliares do governo ouvidos pela coluna, o contato teve como principal objetivo diminuir tensões recentes entre Executivo e Legislativo e sinalizar disposição do Planalto em manter canais permanentes de interlocução com a liderança do Congresso. Ainda segundo interlocutores, Lula também deve ligar, ainda nesta semana, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em movimento semelhante de aproximação política.

Durante a conversa com Hugo Motta, o presidente destacou o papel estratégico da Câmara dos Deputados na construção e aprovação das principais agendas nacionais, com atenção especial às pautas de natureza econômica. O gesto ocorre em um momento considerado sensível para o governo, que busca consolidar apoio político para medidas centrais do arcabouço fiscal.

A ligação aconteceu após um encontro entre Hugo Motta e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na reunião, foram debatidos pontos considerados delicados para a sustentação fiscal do governo, como a taxação de fintechs e de plataformas de apostas online, as chamadas bets, temas que enfrentam resistência em setores do Legislativo.

Auxiliares relataram que a iniciativa de Lula tem como pano de fundo a avaliação de que uma reaproximação com o comando da Câmara pode contribuir para destravar a tramitação de projetos prioritários do governo no início do próximo ano, além de oferecer maior previsibilidade à agenda legislativa.

Nesse contexto, aliados do Planalto avaliam que a indicação do novo ministro do Turismo, o paraibano Gustavo Feliciano — filho do deputado Damião Feliciano (União Brasil-PB), aliado político de Hugo Motta — também integra um gesto de distensão política. A escolha é vista como um aceno à liderança da Câmara e a setores do União Brasil, partido com papel relevante na correlação de forças do Congresso.

Do lado do Legislativo, a sinalização foi de receptividade. Conforme relatos citados pela coluna, a disposição é analisar as pautas econômicas dentro do rito institucional, com expectativa de que novas rodadas de diálogo ocorram nos próximos dias, envolvendo líderes partidários, para reduzir o risco de impasses e facilitar a votação de matérias de interesse do Executivo.