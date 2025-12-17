Gleisi: Lula vetará PL da dosimetria

247 - A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira (17), em postagem nas redes sociais, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá vetar o projeto de lei (PL) da dosimetria.

O Senado aprovou mais cedo nesta quarta-feira, em votação nominal, o PL 2162/2023, que prevê a redução de penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado. O texto seguiu à sanção presidencial.

Gleisi fez duras críticas à aprovação do projeto e afirmou que os condenados na trama golpista devem pagar por seus crimes

"A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta. O presidente @LulaOficial vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes", escreveu.