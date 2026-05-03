Messias dialoga com ministros do STF e quer tête-à-tête com Moraes

247 - O advogado-geral da União, Jorge Messias, conversou com ao menos oito ministros do Supremo Tribunal Federal após a rejeição de sua indicação à Corte pelo Senado, na quarta-feira. Os contatos ocorreram por mensagens de texto e ligações telefônicas, em meio à repercussão do revés político sofrido pelo titular da AGU.

As informações foram publicadas pela coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles. Segundo a apuração, as conversas partiram dos próprios ministros do STF, que procuraram Messias para manifestar solidariedade depois da derrota no Senado.

Apoio após derrota no Senado

De acordo com a coluna, Jorge Messias recebeu manifestações de apoio de Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Os contatos indicam uma movimentação de bastidores no Supremo após a rejeição do nome indicado para ocupar uma vaga na Corte.

A derrota de Messias no Senado representou um revés para o governo e para o próprio advogado-geral da União, que vinha sendo tratado como nome forte para o STF. Após a votação, a busca de integrantes da Corte por diálogo com o titular da AGU foi interpretada como um gesto institucional de aproximação.

Conversas por telefone e mensagens

As conversas ocorreram em formatos reservados, por ligação telefônica ou troca de mensagens. Segundo a apuração, não se tratou de uma articulação formal do Supremo, mas de iniciativas individuais dos ministros que procuraram Messias nos dias seguintes à rejeição.

O gesto dos magistrados ocorre em um momento sensível para o advogado-geral da União. Mesmo fora da disputa imediata por uma cadeira no STF, Messias segue à frente de uma função estratégica no governo, com atuação direta em temas jurídicos de interesse da União e em processos de grande relevância institucional.

Busca por conversa com Alexandre de Moraes

Além dos contatos já realizados, Jorge Messias pretende ter uma conversa reservada com o ministro Alexandre de Moraes. A intenção é buscar um tête-à-tête com o magistrado, ainda de acordo com a coluna.]

Moraes não aparece entre os oito ministros citados como interlocutores que já conversaram com Messias após a derrota no Senado. A eventual conversa entre os dois poderá ocorrer em meio à continuidade das relações institucionais entre a AGU e o Supremo.

Lista de ministros que procuraram Messias

Segundo a publicação, os ministros que manifestaram solidariedade ao advogado-geral da União foram Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

]A lista reúne ministros indicados por diferentes governos e com trajetórias distintas dentro da Corte. O movimento demonstra que a rejeição da indicação de Messias gerou reações internas no STF, ainda que as manifestações tenham ocorrido de forma individual e reservada.Revés político e manutenção de pontes

A rejeição da indicação de Jorge Messias pelo Senado abriu um novo capítulo na relação entre governo, Legislativo e Judiciário. Embora a votação tenha encerrado a possibilidade imediata de sua chegada ao Supremo, os contatos feitos por ministros indicam que Messias busca preservar canais de diálogo com a Corte.No cargo de advogado-geral da União, Messias continua a desempenhar papel central na defesa jurídica do governo federal. A interlocução com ministros do STF, portanto, permanece relevante para a condução de temas institucionais que chegam ao Supremo.