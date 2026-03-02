PT aguarda alianças nos estados para anunciar palanques de Lula na eleição

247 – O PT e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiram adotar uma estratégia cautelosa na definição dos palanques estaduais para a eleição deste ano. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, o partido pretende anunciar oficialmente os nomes que terão o apoio de Lula apenas após concluir o maior número possível de alianças nos estados, priorizando acordos nacionais com grandes legendas antes de fechar composições regionais.

Enquanto o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), já divulga seus palanques estaduais, o PT optou por um caminho mais gradual. De acordo com a publicação, a avaliação interna é que Lula busca negociar o apoio ou a neutralidade de partidos de maior porte “no atacado”, evitando negociações fragmentadas “no varejo”.

A tarefa de dialogar com lideranças partidárias em todo o país tem ficado a cargo do presidente nacional do PT, Edinho Silva, que percorre os estados em busca de consensos. Ainda assim, segundo o Valor, as decisões finais permanecem sob a condução direta do presidente Lula. A leitura dentro da legenda é que o chefe do Executivo precisa ter segurança política antes de anunciar qualquer palanque, evitando desgastes prematuros ou ruídos com aliados.

A expectativa, segundo fontes ouvidas pela reportagem, é que o desenho geral das alianças com a chancela petista seja fechado entre o fim de abril e o começo de maio.

Blindagem política e disputa narrativa

Integrantes do partido afirmam que as definições precisam ser amplamente alinhadas para evitar brechas a críticas internas ou episódios de fogo amigo. A estratégia também visa preservar a imagem do presidente, que tentará a reeleição.

Aliados de Lula minimizam o documento divulgado na semana passada com os nomes cotados por Flávio Bolsonaro para compor alianças nos estados. De acordo com a reportagem, a avaliação no PT é que parte dos nomes mencionados pelo senador não deverá integrar o palanque de Lula. Um dos exemplos citados é o da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), que deve disputar o governo estadual contra o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Outro fator que contribui para a cautela petista é a federação formada por União Brasil e Progressistas. As duas legendas têm como prioridade ampliar suas bancadas no Congresso Nacional e, por isso, evitariam assumir posições fechadas contra Lula, especialmente no Nordeste. Nesse cenário, o PT tem optado por articular estado por estado, o que acaba alongando o processo de definição das chapas.