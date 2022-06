PT criará plataforma para receber propostas de plano de governo

Apoie o 247

247 - Sete partidos da coligação da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiveram nesta quinta-feira (2) uma reunião para discutir os eixos do programa de governo da chapa, que tem como vice o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB). Os presentes no encontro acertaram o lançamento de uma plataforma virtual para reunir sugestões da sociedade para o programa de governo. A plataforma deve começar a funcionar neste mês. Além do Partido dos Trabalhadores, fazem parte da coligação: PSOL, PSB, Rede, PV, Solidariedade e PCdoB.

De acordo com informações publicadas nesta terça pela coluna de Carla Araújo, no portal Uol, o grupo tem dois representantes de cada partido e é coordenado pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, responsável pela formulação do conteúdo do programa de governo.

No encontro ficaram reforçados quais serão os eixos do plano de governo do PT: desenvolvimento social e garantia de direitos; desenvolvimento econômico, sustentabilidade socioambiental e combate às mudanças climáticas; e reconstrução do est sugeado e da soberania e defesa da democracia.

Votos

A projeção feita pelo jornal O Estado de S.Paulo apontou esta semana que o ex-presidente lidera as intenções de voto em pelo menos 16 estados brasileiros.

A pesquisa telefônica do Instituto FSB, patrocinada pelo Banco BTG Pactual e divulgada na última segunda-feira (30), mostrou que Lula tem 46%, percentual superior à soma dos votos das outras candidaturas.

A pesquisa Datafolha, divulgada no dia 26 de maio, apontou que Lula venceria no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Nos votos totais, o petista alcançaria 48%, contra 27% de Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado.

O levantamento mostrou que o ex-presidente tem 59% dos votos entre os beneficiários do Auxílio Brasil. A pesquisa também mostrou a rejeição a Bolsonaro - 54% disseram que não votam nele de jeito algum.

