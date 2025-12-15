PT debate Haddad como possível vice de Lula em 2026

247 - Deputados federais e lideranças do Partido dos Trabalhadores passaram a discutir, nos bastidores, a possibilidade de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), integrar como vice-presidente uma eventual chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026. As conversas ocorreram em encontros informais durante um evento político realizado na sexta-feira (13), em São Paulo. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o tema ganhou destaque durante a festa anual do grupo Prerrogativas, realizada na Casa Natura.

Debate interno ganha força em evento político

Segundo relatos, parte das lideranças do PT avalia que Haddad poderia reforçar a composição da chapa presidencial em 2026. Ao mesmo tempo, outro grupo defende que o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), seria uma alternativa competitiva para disputar o governo de São Paulo, enfrentando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou um eventual sucessor.

Homenagem destaca nomes da frente ampla

Durante a celebração, Haddad, Alckmin e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), foram homenageados pelo grupo Prerrogativas. O coordenador da entidade, Marco Aurélio de Carvalho, citou os três como representantes da frente ampla que garantiu a vitória de Lula em 2022 e como nomes relevantes para a disputa de 2026. Tebet, segundo avaliações presentes no evento, é cotada para disputar uma vaga no Senado por São Paulo.

Alckmin e Tebet também entram no radar eleitoral

Em conversas informais, alguns participantes chegaram a sugerir diretamente a Haddad que ele deveria concorrer à vice-presidência. O ministro reagiu com um sorriso, mas não se manifestou publicamente. Questionado pela imprensa sobre uma eventual candidatura nas próximas eleições, preferiu não responder.

Alckmin também foi alvo de uma homenagem simbólica. Ele recebeu um par de meias personalizadas. Marco Aurélio de Carvalho comentou que o vice-presidente precisava manter os pés aquecidos para a próxima eleição, lembrando que, em 2022, ele foi considerado “pé quente”.

Presença de Lula marca encontro em São Paulo

O presidente Lula e a primeira-dama, Janja, participaram do evento e permaneceram em uma área reservada. O presidente acompanhou a programação até a apresentação do cantor Xande de Pilares e chegou a se juntar à celebração em clima descontraído.

O encontro reuniu mais de 700 pessoas e contou com a presença do líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias (PT), da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), da deputada federal Erika Hilton (PSOL) e do presidente nacional do PT, Edinho Silva.