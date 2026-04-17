STF vive crise de confiabilidade "grave e séria", reconhece Cármen Lúcia

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia afirmou nesta sexta-feira (17) que o Judiciário brasileiro enfrenta uma crise de confiabilidade considerada “grave e séria”, destacando a necessidade de reconhecer o problema e compreender suas origens. A declaração foi feita durante palestra a estudantes de Direito Civil na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

Durante a exposição, a ministra ressaltou que a perda de confiança não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas ocorre em âmbito internacional. Ainda assim, reconheceu a dimensão do problema no país, especialmente no Supremo. “Temos no Brasil o problema da confiabilidade, principalmente no Supremo, tenho ciência. Mas é preciso saber por que e como. Há equívocos e erros que precisam ser aperfeiçoados e há um movimento internacional para que não tenhamos Poder Judiciário, porque aí você tem uma fragilidade do direito”, afirmou

Crise institucional e necessidade de autocrítica

Cármen Lúcia enfatizou que o reconhecimento da crise deve ir além do próprio corpo de magistrados. “A crise de confiabilidade do Poder Judiciário é séria, grave, precisa ser reconhecida e não apenas por nós, juízas e juízes”, declarou

A fala ocorre em um contexto de crescente exposição dos ministros do STF, incluindo debates sobre relações entre integrantes da corte e empresários, como no caso envolvendo o banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. Esse cenário tem ampliado o escrutínio público sobre o funcionamento do Judiciário

Percepção pública e dados de pesquisa

Levantamento recente do Datafolha reforça o diagnóstico de desgaste na imagem do Supremo. Segundo a pesquisa, 75% dos brasileiros avaliam que os ministros da corte concentram poder excessivo. Ao mesmo tempo, 71% consideram o STF essencial para a proteção da democracia

O estudo também indica que 75% dos entrevistados acreditam que a confiança na corte diminuiu em relação ao passado, embora não haja comparações históricas diretas, já que as perguntas foram aplicadas pela primeira vez

Debates internos e tensões recentes

O ambiente de pressão institucional também foi intensificado por episódios recentes, como o relatório da CPI do Crime Organizado, que sugeriu o indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes — proposta rejeitada pelo Senado

O episódio motivou discussões internas no STF sobre a necessidade de estabelecer regras mais rígidas para o uso de dados em investigações parlamentares, incluindo limites temporais para quebras de sigilo e restrições no acesso às informações

Convergência de diagnósticos no STF

A avaliação de Cármen Lúcia converge com a do presidente do STF, ministro Edson Fachin, que também reconheceu a existência de uma crise institucional. Em discurso recente, Fachin afirmou que o Judiciário enfrenta “uma crise que precisa ser enfrentada, e enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir”