Apenas 1% dos profissionais de saúde habilitados prescreve cannabis no Brasil, diz Kaya Mind

247 - O Brasil conta com mais de 635 mil médicos, 440 mil dentistas e cerca de 90 mil farmácias. A infraestrutura básica para a cannabis medicinal já existe. No entanto, sua adoção clínica ainda é tímida: menos de 1% dos profissionais habilitados prescreve cannabis regularmente.

Os dados foram divulgados pela consultoria especializada em cannabis Kaya Mind, em relatório anual lançado na terça-feira (25).

O mercado farmacêutico tradicional segue consolidado, com crescimento de 11% em 2025. Já o mercado canábico, embora registre expansão de 22% em 2024, ainda opera abaixo de seu potencial total de R$ 9,5 bilhões estimado pela Kaya Mind, em 2021.

"A cannabis medicinal exigemodelos próprios, que considerem as especificidades regulatórias e a percepção de valor por parte de prescritores e pacientes — especialmente em um país com renda média mensal pouco acima de R$ 3 mil", avaliam os pesquisadores.

De acordo com o relatório, a baixa densidade de prescritores especializados (2,7 por 10 mil habitantes) contrasta com a presença total de médicos (29,9 por 10 mil habitantes).

Segundo a Kaya Mind, o Brasil tem todas as condições para se tornar um líder global em cannabis medicinal, mas enfrenta desafios profundos de implementação.

"Superá-los vai além de avanços regulatórios—requer uma mudança de paradigma na forma como a classe médica e a sociedade encaram o uso terapêutico da cannabis. Só assim o potencial desse mercado poderá se concretizar nos próximos anos", afirma a consultoria.