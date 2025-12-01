Brasileiros importam 12,9% mais cannabis em 2025, aponta levantamento

247 - Pacientes brasileiros que utilizam produtos à base de cannabis para tratar suas doenças já receberam 139.405 autorizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a importação desses medicamentos entre janeiro e setembro de 2025. Trata-se de um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 123.471 permissões. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Cannect, referência nacional em tratamentos com cannabis medicinal, suplementos e terapias integrativas, a partir de informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI).

A quantidade de emissões registradas em setembro (16.955) é a segunda maior de 2025 e o maior volume da história para o mês desde 2015, quando começa a série histórica.

Desde 2015, quando a Anvisa autorizou a importação de cannabis por meio de uma resolução (hoje, a RDC 660), o país vem observando um aumento exponencial no número de autorizações: de 850 naquele ano para 167.337 em 2024. Se a média registrada nos oito primeiros meses deste ano se mantiver, 2025 fechará com um novo recorde.

A popularidade se deve ao fato de que a cannabis é considerada um ativo capaz de auxiliar no tratamento de diversas doenças, especialmente condições crônicas, como dor, ansiedade, insônia, autismo, Parkinson e epilepsia.

Para Allan Paiotti, CEO da Cannect, os números traduzem a mudança de patamar no acesso terapêutico à cannabis medicinal. “O ritmo de crescimento das autorizações mostra que a cannabis medicinal começa a se integrar ao dia a dia da prática clínica no Brasil. A tendência é que tenhamos um crescimento sustentável, tratamentos cada vez mais acessíveis e um ambiente terapêutico no qual a cannabis será considerada tão natural quanto outras classes de medicamentos usados para condições crônicas, com segurança para o paciente".

Em setembro de 2023, quando passou a valer a proibição da Anvisa para a importação de flores de cannabis, as autorizações até chegaram a recuar por alguns meses, já que esses produtos representavam grande parte do que era consumido no Brasil. Depois, porém, o mercado encontrou novas formas de administração (como as gummies) e, desde então, a emissão de autorizações de importação tem batido sucessivos recordes.

Importação versus compra nacional

O mecanismo de acesso por importação é o principal caminho para pacientes que buscam tratamentos à base de cannabis medicinal no Brasil. Para obter a autorização, é necessária uma prescrição de profissional habilitado e uma autorização excepcional da Anvisa, que tem validade de dois anos. Ela permite importar o produto indicado na receita, em quantidade compatível com o tratamento.

“A RDC 660/2022 estabelece diretrizes de importação do medicamento com a permissão individual de uso pessoal, distinta do marco da RDC 327/2019 que regula produtos de cannabis passíveis de venda em farmácias e drogarias mediante autorização sanitária específica, em território nacional”, esclarece Paiotti, destacando que a Anvisa realizou consulta pública neste ano para atualizar as normas da RDC 327.

Autorizações de importação de produtos à base de cannabis (2025)