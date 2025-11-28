Alcolumbre nega "guerra pessoal" com Lula e diz aguardar contato para reduzir tensão entre Poderes

247 - O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta sexta-feira (28) que "não tem guerra pessoal com o presidente Lula". O senador estaria tentando obter mais esclarecimentos sobre a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Articuladores políticos ouvidos pela coluna do jornalista Gerson Camarotti, do g1, informaram que Lula irá procurar o presidente do Senado nos próximos dias visando reduzir a tensão entre o Executivo e o Legislativo

Um dos principais pontos de tensão foi a indicação de Messias para o STF. Alcolumbre tem se queixado de não ter sido avisado pelo presidente Lula nem pelo líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), sobre a indicação. A vaga no Supremo ficou aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso na Corte.

O presidente do Senado defendia o nome do senador e aliado Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Alcolumbre marcou a sabatina de Messias, que vai ocorrer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, por consequência, no plenário do Senado, para o próximo dia 10.