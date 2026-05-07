Alexandre de Moraes autoriza Walter Delgatti a cumprir pena em regime aberto

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira (7) a progressão do hacker Walter Delgatti Netto para o regime aberto. Pela decisão, ele deverá cumprir uma série de medidas cautelares, incluindo o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. Delgatti também terá de permanecer em casa entre 19h e 6h nos dias úteis. Aos fins de semana, ele não poderá deixar a residência, informa o jornal O Globo.

Delgatti foi condenado a oito anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A condenação ocorreu no mesmo processo que atingiu a ex-deputada bolsonarista Carla Zambelli, presa na Itália e à espera de extradição para o Brasil.

Progressão de regime e medidas cautelares

Em janeiro, Moraes já havia autorizado a transferência de Delgatti para o regime semiaberto. Na nova decisão, o ministro afirmou que o condenado cumpriu o tempo exigido pela legislação para a progressão de regime e apresentou "comportamento ótimo".

Além do monitoramento eletrônico, Delgatti terá de comprovar atividade profissional e não poderá deixar a comarca onde reside. O passaporte seguirá cancelado e ele continuará proibido de utilizar redes sociais.

Também condenada no caso da invasão aos sistemas do CNJ, Carla Zambelli recorreu nesta semana da segunda decisão da Justiça italiana favorável à extradição para o Brasil. De acordo com a publicação, a Corte de Cassação da Itália deverá analisar o recurso apresentado pela defesa da ex-deputada no dia 22 de maio.